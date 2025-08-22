vivo, 30. yılını kutladığı etkinlikte yeni fotoğrafçılık stratejisini duyurdu. Yeni vizyon, gece çekimlerinden portre ve telefoto performansına, video ve sağlık görüntülemelerinden cihazlar arası deneyimlere kadar geniş bir ekosistem sunmayı hedefliyor. ZEISS ile iş birliğini derinleştiren şirket, aynı zamanda ilk karma gerçeklik başlığını tanıtarak mobil fotoğrafçılığı yeni bir boyuta taşıdı.

vivo’nun yeni stratejisi, profesyonel fotoğrafçılığı daha geniş kitlelere ulaştırmaya odaklanıyor. İçerik Kaynağı ve Orijinallik Koalisyonu’na (C2PA) katılan ilk Çinli akıllı telefon markası olan vivo, izlenebilirlik, tahrife karşı koruma ve tanınabilirlik ilkeleriyle içerik bütünlüğünü koruma sözü veriyor.

Şirket ayrıca X200 serisinin Telefoto Makro özelliğini tıbbi sınıf optiklerle birleştirerek taşınabilir bir yarık lamba (slit lamp) geliştirmeyi planlıyor. Böylece göz hastalıklarının teşhisi çok daha erişilebilir hale gelecek.

Yeni strateji, cihazlar arası kesintisiz deneyim vizyonuyla güçlendiriliyor. X100 Ultra’daki 3D görüntüleme ve X200 Ultra’daki 60 fps uzamsal video desteği bu yolun ilk adımları oldu. Etkinlikte ayrıca Vision Discovery Edition adını taşıyan ilk karma gerçeklik başlığı tanıtıldı.

vivo, ZEISS ile ortaklığı derinleştiriyor

vivo ve ZEISS arasındaki beş yıllık ortaklık, mobil fotoğrafçılıkta yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. ZEISS Optik Bölümü Başkanı André Kutz, iş birliğinin sadece donanım ve yazılımla sınırlı kalmadığını, küresel fotoğraf topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli birlikte öğrenmeye dayandığını vurguladı.

Sensör teknolojisinde de artık tekil atılımlardan, sistem genelinde entegrasyona geçildi ve bu sistem vivo'nun büyük model algoritmalarıyla destekleniyor. Yüksek yakınlaştırmada daha net görüntüler sağlayan Yapay Zekâ Fotoğraf Geliştirme (AI Photo Enhance) özelliği de bu yenilikler arasında yer alıyor. vivo, 30x telefoto performansını pratikte mümkün kılmak için görüntü restorasyonu ve yeniden yapılandırma algoritmalarının bir arada kullanılmasını planlıyor; yeni nesil kalite artırıcı modellerin ise sahne algısı ve doku işleme konularında optik ve görüntü doğruluğunu daha da yukarıya taşıması bekleniyor..

Şirket, UNESCO iş birliğiyle “Geleceği Yakala” kısa film yarışmasını hayata geçirirken, Çin Fotoğrafçılar Birliği ortaklığıyla ilk Ulusal Mobil Fotoğraf Sergisi’ni düzenledi. Ayrıca 500 binden fazla başvurunun yapıldığı 2025 vivo VISION+ Mobil Fotoğraf Ödülleri ile mobil fotoğrafçılığın sanatsal yönünü de ön plana çıkardı.