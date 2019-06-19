Vivo, MWC 2019 Etkinlikleri İçin Yeni Bir Poster Hazırladı

Çinli teknoloji üreticisi Vivo, 26 Haziran'da yapılacak olan Mobil Dünya Konferansı etkinlikleri için bir tanıtım posteri hazırladı. Hazırlanan posterin üzerinde 'Give me 5!' yazması şirketin etkinlik sırasında 5G ile ilgili birtakım yenilikler ortaya çıkaracağının düşünülmesine neden oldu.

26 milyonluk nüfusuyla Çin'in en büyük kenti ve ticaret merkezlerinden de bir tanesi olan Şanghay, önümüzdeki hafta büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında akıllı telefon üreticileri ve telekomünikasyon şirketleri yeni teknolojilerini duyuracaklar. 26 Haziran'da başlayıp 2 gün sürecek olan etkinlikler bu yıl özellikle 5G teknolojilerini, yapay zekayı ve ev otomasyonlarını konu edinecek. Hal böyle olunca akıllı telefon üreticileri adeta 5G teknolojisi konusunda birbirleriyle yarışacaklar.

MWC 2019 etkinliklerine katılacak olan şirketlerden bir tanesi de 2009 yılında Çin'de kurulan akıllı telefon üreticisi Vivo. Şirket, bu etkinlikleri fazlasıyla ciddiye aldığını bir poster ile gösterdi. 'Give me 5!" (Çak bir 5'lik!) sloganıyla hazırlanan bu poster, Vivo'nun 5G teknolojisiyle ilgili bazı planlarının olduğu ortaya koyuyor. İşte o poster;

Vivo, daha önce yapmış olduğu açıklamalarda zaten 5G teknolojisini destekleyen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını resmen onaylamış, bu model için 2020 yılını göstermişti. Ancak şirketin hazırlamış olduğu bu poster, 5G telefon modeli için planlarda bir değişiklik mi olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

Vivo yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken bu posterin gerçekten 5G destekli bir akıllı telefon modeli ile mi ilgili olduğu yoksa Vivo'nun herkesi ters köşeye yatıracak 5G destekli yeni bir teknoloji ya da ürün ile mi ilgili olduğu netleşmiş değil. Bunu öğrenmemiz için 26 Haziran'da başlayacak olan etkinlikleri beklememiz gerekiyor.