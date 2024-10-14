vivo, Doğal Afetlerde Hayat Kurtaracak Özelliğini Duyurdu

vivo, baz istasyonu aramaksızın 2 kilometreye kadar telsiz konuşma, 4 kilometreye kadar acil durum mesajı göndermeyi mümkün kılan özelliklerini duyurdu.

vivo, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile X200 serisini resmen tanıttı. Gerek donanım gerekse yazılım ve yapay zekâ özellikleriyle yılın en dikkat çeken telefonlarından olacaklarını gösteren vivo X200 serisi, bunların yanı sıra sundukları acil durum özellikleriyle de kelimenin tam anlamıyla "hayat kurtaran" cihazlar olacak.

vivo yetkilileri tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin kendi geliştirmiş olduğu radyo frekans çipleri, genel iletişim kapasitesini %53 oranında artırmayı başarıyor. Bu çipler sayesinde vivo X200 Pro, dünyanın ilk kilometre uzaklıktan telsiz iletişimini mümkün kılıyor.

vivo X200 Pro, baz istasyonu olmadan 2 kilometreye kadar telsiz konuşma 4 kilometreye kadar SOS metin mesajı gönderebiliyor

vivo X200 Pro, 2 kilometre mesafeye kadar birebir telsiz görüşmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca 4 kilometre mesafeye kadar da SOS metin mesajı gönderebiliyor. Ancak bu mesafenin ortam şartlarına göre değiştiğini unutmamak gerek. İki cihaz arasındaki fiziksel nesne sayısı arttıkça telsiz iletişim mesafesi ve kalitesi de düşecektir.

Özellikle deprem felaketlerinde baz istasyonlarının devre dışı kalması ve yardıma muhtaç kişilerin iletişim sorunları yaşaması en önemli gündem konularından biri oluyor. vivo'nun sunmuş olduğu telsiz iletişim özellikleri, doğal afetlerde yardıma muhtaç kişilerin çevredeki kişilere ve acil yardım ekiplerine baz istasyonları çalışmasa ve elektrikler kesilmiş olsa bile ulaşabilmesi hayat kurtaran bir özellik olacak.