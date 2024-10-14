Çinli teknoloji devi vivo, kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları vivo X200 serisini resmen tanıttı. X200, X200 Pro ve X200 Pro mini şeklinde üç farklı modelle karşımıza çıkan seri, hem donanım özellikleri hem de yazılım özellikleriyle yılın en dikkat çeken akıllı telefonlarından biri olacağını kanıtladı.
vivo X200 serisinin en dikkat çeken modeli şüphesiz "mini" model oldu. Daha küçük boyutlu, tek elle kullanıma uygun bir telefon olarak sahneye çıkan vivo X200 Pro mini, buna karşın serinin en üst modeli X200 Pro ile neredeyse aynı özellikleri sunuyor ve "Pisayada güçlü bir kompakt telefon kalmadı" diyenlere gösterişli bir yanıt veriyor diyebiliriz.
Huzurlarınızda vivo X200
MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi olan Dimensity 9400'den güç alan vivo X200, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Ekran teknolojileri ve güçlü kamerası ile dikkat çeken vivo X200, fiyatıyla da dikkat çekiyor.
vivo X200 özellikleri
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9400, 3.626GHz ana çekirdek
|RAM
|12GB/ 16GB
|Depolama
|256GB / 512GB / 1TB
|Ekran
|6.67 inç LTPS, Zeiss Natural Color, HDR10+ destekli, 10-bit
|Kamera
|50 MP Sony IMX921, 50 MP IMX882, 50 MP 15mm ultra geniş açı, 200MP Zeiss APO telefoto kamera
|Video Kayıt
|4K 120 FPS
|Batarya
|5800mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|OriginOS 5, Android 15
|Ön Kamera
|32MP
Karşınızda vivo X200 Pro
Dünyanın ilk MediaTek Dimensity 9400 işlemcili akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan vivo X200 Pro, hiç şüphesiz piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan biri olacak. Performansıyla AnTuTu'da 3 milyon puanı aşan telefon, çeşitli performans testlerinde iPhone 16 Pro modellerine güç veren Apple A18 Pro işlemcisinden dahi yüksek puanlar almayı başarıyor.
Kamera söz konusu olduğunda ilk olarak çözünürlükten konuşulur ancak vivo X200 Pro, bundan fazlasını vadediyor. Cihazda bulunan 135mm telefoto lens; telefoto makro, telefoto portre, gece modu portre gibi profesyonel fotoğrafçıları aratmayan çekim modları sunuyor. Ayrıca yeni manzara modu ve hareketli portre modları da fotoğraf çekmek için durup poz verme dönemini kapatıyor desek yeridir.
vivo X200 Pro özellikleri
|Ekran
|
|İşlemci
|Mediatek Dimensity 9400
|RAM
|12GB, 16GB LPDDR5X
|Depolama
|256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0
|Arka Kamera
|
|Ön Kamera
|32MP çözünürlük, f/2.0 diyafram
|Batarya
|6,000mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|OriginOS 5, Android 15
Karşınızda vivo X200 Pro mini
Günümüzde 6,7 inç ekran boyutu standart hale gelmiş durumda. Büyük ekran, özellikle sosyal medya ve video izlemede "iyi" olsa da tek elle kullanımı mümkün kılan güçlü ve kompakt akıllı telefon sayısı oldukça az. vivo X200 Pro mini, 6,3 inç gibi çoğu amiral gemisinden çok daha küçük bir ekrana sahip olmasına rağmen X200 Pro ile hemen hemen aynı özellikleri sunuyor. Zira vivo da lansman sırasında "Küçük boyut dışında her şey büyük" gibi bir slogan kullandı.
vivo X200 Pro mini özellikleri
|Ekran
|
|İşlemci
|Mediatek Dimensity 9400
|RAM
|12GB, 16GB LPDDR5X
|Depolama
|256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0
|Arka Kamera
|
|Ön Kamera
|32MP çözünürlük, f/2.0 diyafram
|Batarya
|5.700 mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|OriginOS 5, Android 15
vivo X200 Pro fiyatı
|12 GB + 256 GB
|605 dolar
|12 GB + 512 GB
|660 dolar
|16 GB + 512 GB
|705 dolar
|16 GB + 1 TB
|776 dolar
vivo X200 Pro fiyatı
|12 GB + 256 GB
|748 dolar
|16 GB + 512 GB
|850 dolar.
|16 GB + 1 TB
|917 dolar.
|16 GB + 1 TB Sattelite
|959 dolar
vivo X200 Pro mini fiyatı
|12 GB + 256 GB
|663 dolar
|16 GB + 512 GB
|762 dolar.
|16 GB + 1 TB
|818 dolar