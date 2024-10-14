MediaTek Dimensity 9400 işlemci ve gelişmiş kamera ile gelecek vivo X200 serisi tanıtıldı.

Çinli teknoloji devi vivo, kısa süre önce gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile en yeni amiral gemisi akıllı telefonları vivo X200 serisini resmen tanıttı. X200, X200 Pro ve X200 Pro mini şeklinde üç farklı modelle karşımıza çıkan seri, hem donanım özellikleri hem de yazılım özellikleriyle yılın en dikkat çeken akıllı telefonlarından biri olacağını kanıtladı.

vivo X200 serisinin en dikkat çeken modeli şüphesiz "mini" model oldu. Daha küçük boyutlu, tek elle kullanıma uygun bir telefon olarak sahneye çıkan vivo X200 Pro mini, buna karşın serinin en üst modeli X200 Pro ile neredeyse aynı özellikleri sunuyor ve "Pisayada güçlü bir kompakt telefon kalmadı" diyenlere gösterişli bir yanıt veriyor diyebiliriz.

Huzurlarınızda vivo X200

MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi olan Dimensity 9400'den güç alan vivo X200, 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar depolama seçenekleri ile geliyor. Ekran teknolojileri ve güçlü kamerası ile dikkat çeken vivo X200, fiyatıyla da dikkat çekiyor.

vivo X200 özellikleri

İşlemci MediaTek Dimensity 9400, 3.626GHz ana çekirdek RAM 12GB/ 16GB Depolama 256GB / 512GB / 1TB Ekran 6.67 inç LTPS, Zeiss Natural Color, HDR10+ destekli, 10-bit Kamera 50 MP Sony IMX921, 50 MP IMX882, 50 MP 15mm ultra geniş açı, 200MP Zeiss APO telefoto kamera Video Kayıt 4K 120 FPS Batarya 5800mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi OriginOS 5, Android 15 Ön Kamera 32MP

Karşınızda vivo X200 Pro

Dünyanın ilk MediaTek Dimensity 9400 işlemcili akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan vivo X200 Pro, hiç şüphesiz piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan biri olacak. Performansıyla AnTuTu'da 3 milyon puanı aşan telefon, çeşitli performans testlerinde iPhone 16 Pro modellerine güç veren Apple A18 Pro işlemcisinden dahi yüksek puanlar almayı başarıyor.

Kamera söz konusu olduğunda ilk olarak çözünürlükten konuşulur ancak vivo X200 Pro, bundan fazlasını vadediyor. Cihazda bulunan 135mm telefoto lens; telefoto makro, telefoto portre, gece modu portre gibi profesyonel fotoğrafçıları aratmayan çekim modları sunuyor. Ayrıca yeni manzara modu ve hareketli portre modları da fotoğraf çekmek için durup poz verme dönemini kapatıyor desek yeridir.

vivo X200 Pro özellikleri

Ekran 6.78 inç

1260 x 2800 piksel çözünürlük

120Hz yenileme hızı

HDR10+

4500 nit maksimum parlaklık

LTPO OLED panel İşlemci Mediatek Dimensity 9400 RAM 12GB, 16GB LPDDR5X Depolama 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0 Arka Kamera 50 MP çözünürlük, f/1.57 diyafram, 1/1.28 inç sensör

200MP çözünürlük, f/2.7 diyafram, 85mm periskop telefoto, 1/1.4 inç sensör, 3.7x optik yakınlaştırma

50MP çözünürlük, f/2.0 diyafram, 119˚ ultra geniş açı, 1/2.76 inç sensör Ön Kamera 32MP çözünürlük, f/2.0 diyafram Batarya 6,000mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi OriginOS 5, Android 15

Karşınızda vivo X200 Pro mini

Günümüzde 6,7 inç ekran boyutu standart hale gelmiş durumda. Büyük ekran, özellikle sosyal medya ve video izlemede "iyi" olsa da tek elle kullanımı mümkün kılan güçlü ve kompakt akıllı telefon sayısı oldukça az. vivo X200 Pro mini, 6,3 inç gibi çoğu amiral gemisinden çok daha küçük bir ekrana sahip olmasına rağmen X200 Pro ile hemen hemen aynı özellikleri sunuyor. Zira vivo da lansman sırasında "Küçük boyut dışında her şey büyük" gibi bir slogan kullandı.

vivo X200 Pro mini özellikleri

Ekran 6.31 inç

1260 x 2800 piksel çözünürlük

120Hz yenileme hızı

HDR10+

4500 nit maksimum parlaklık

LTPO OLED panel İşlemci Mediatek Dimensity 9400 RAM 12GB, 16GB LPDDR5X Depolama 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.0 Arka Kamera 50 MP çözünürlük, f/1.57 diyafram, 1/1.28 inç sensör

200MP çözünürlük, f/2.7 diyafram, 85mm periskop telefoto, 1/1.4 inç sensör, 3.7x optik yakınlaştırma

50MP çözünürlük, f/2.0 diyafram, 119˚ ultra geniş açı, 1/2.76 inç sensör Ön Kamera 32MP çözünürlük, f/2.0 diyafram Batarya 5.700 mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi OriginOS 5, Android 15

vivo X200 Pro fiyatı

12 GB + 256 GB 605 dolar 12 GB + 512 GB 660 dolar​ 16 GB + 512 GB 705 dolar 16 GB + 1 TB 776 dolar

vivo X200 Pro fiyatı

12 GB + 256 GB 748 dolar 16 GB + 512 GB 850 dolar​. 16 GB + 1 TB 917 dolar. 16 GB + 1 TB Sattelite 959 dolar

vivo X200 Pro mini fiyatı