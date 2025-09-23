Tümü Webekno
vivo, FunctionOS'un adını değiştirdi: vivo telefonlar artık OriginOS

vivo, Android 16 tabanlı yeni arayüzü OriginOS 6’yı duyurmaya hazırlanıyor. Bu değişimle birlikte FuntouchOS dönemi sona eriyor.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

vivo, işletim sistemi tarafında köklü bir değişiklik yapıyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6, artık küresel pazarda FuntouchOS’un yerini alacak. Bu adımla birlikte vivo, Çin dışındaki telefonlarında da kendine özgü tasarım anlayışıyla öne çıkan OriginOS’u sunmaya başlayacak.

vivo, OriginOS 6’yı 10 Ekim 2025’te yapılacak vivo Geliştirici Konferansı’nda tanıtacağını açıkladı. Yeni arayüz, “Comfort Engineering” adı verilen tasarım anlayışıyla geliyor ve daha doğal, sezgisel bir kullanım hedefliyor. Etkinlik öncesinde paylaşılan görseller ise özelleştirilebilir kilit ekranı ve şeffaf tasarım detaylarını öne çıkarıyor.

FuntouchOS dönemi bitiyor: tüm pazarlarda OriginOS 6’ya geçiş

oo1

Yeni sürümde ışığa göre kontrastını ayarlayabilen dijital saat bileşeni ve farklı şeffaflık seviyeleri sunan renk paleti dikkat çekiyor. Bu özellikler sayesinde kilit ekranı, arka planla daha uyumlu görünüyor. Gerçek zamanlı ışık simülasyonu da ekrana daha katmanlı ve derinlikli bir hava katıyor.

oo11

Ekim ayında tanıtılacak vivo X300 serisi ve iQOO 15, OriginOS 6 ile gelen ilk modeller olacak. Bu telefonların küresel pazarda da aynı arayüzle satışa çıkması bekleniyor. Aynı zamanda önizleme programı için kayıtların 29 Eylül’de başlaması, global lansman tarihinin de yakında açıklanacağını gösteriyor.

vivo, uzun süredir Çin’de OriginOS, diğer pazarlarda ise FuntouchOS kullanıyordu. Yeni kararla birlikte bu ikili yapı sona eriyor ve şirket tüm modellerinde OriginOS 6’ya geçiş yapıyor.

