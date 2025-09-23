Tümü Webekno
vivo V60 ve V60 Lite Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri

vivo, yakın zamanda tanıttığı V60 serisi orta segment telefonları Türkiye'ye getirdi. İşte V60 ve V60 Lite'ın özellikleri ve fiyatları.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de oldukça popüler bir marka olan vivo, geçtiğimiz aylarda V60 ismiyle gelen yeni telefonlarını resmen tanıtmıştı. V60 ve V60 Lite’tan oluşan bu seri, orta segmentte iddialı özellikler sunmasıyla dikkatleri üzerine topluyordu. Şimdi ise ülkemizdeki kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

vivo, V60 serisi telefonlarını resmen Türkiye’de satışa sundu. Her iki telefon da 6500 mAh’lik batarya, 120 Hz ekran, iyileştirilmiş kameralar gibi özelliklerle geliyor. Peki V60 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar?

vivo V60 Türkiye fiyatı

v601

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 39.999 TL

vivo V60 özellikleri
Ekran 6,77 inç, 2780 × 1264, 120 Hz, 5000 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7 Gen 4
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)
Renk Altın ışıltısı, Dolunay Grisi

Telefon, vivo'nun resmî sitesi üzerinden satın alınabilir durumda. Şirket, V60 alanlara 2 bin TL değerindeki vivo TWS3e kablosuz kulaklık da hediye ediyor.

vivo V60 Lite fiyatı

v60lite

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 21.999 TL

vivo V60 Lite özellikleri
Ekran 6,77 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 685
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)
Renk Titanyum mavisi, Titanyum siyahı

Telefon, vivo'nun resmî sitesi üzerinden satın alınabilir durumda. Şirket, V60 Lite alanlara 2 bin TL değerindeki vivo hediye kutusunu da ücretsiz bir şekilde veriyor.

vivo Türkiye Yatırımcısı ve CEO Harris Li cihazların Türkiye lansmanında şu şekilde konuştu:

"vivo için 5G, yalnızca küresel stratejimizin merkezinde yer alan bir teknoloji değil, aynı zamanda gelecekteki gelişimimizin de en büyük önceliğidir. Biz, 5G'nin yeni bir çağın kapılarını açacağına ve hayatlarımızı dönüştüreceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin 5G altyapısının hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, 5G teknolojisi toplumsal yenilikleri ve dönüşümü teşvik eden en önemli güçlerden biri haline geliyor. vivo olarak, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi stratejik ortaklarımızla birlikte Türk kullanıcılarına çok daha iyi bir 5G deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Teknolojinin büyüsü, insanları daha iyi bir gelecekle buluşturmasında gizlidir. İşte biz de bu vizyon doğrultusunda, yalnızca ileri teknolojiye değil, aynı zamanda kullanıcı odaklı tasarıma da önem veriyoruz. Bugün tanıttığımız V60 Serisi, bu vizyonun somut bir yansıması. Amacımız, daha fazla insanın 5G çağının sunduğu sonsuz olanakları deneyimlemesini sağlamak."

