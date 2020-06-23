Xiaomi'den 360 Derece Dönebilen Kameralı Telefon Patenti

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl aldığı bir akıllı telefon patenti gün yüzüne çıktı. Söz konusu patent, tasarımı bir süredir tartışılan ön kameralara farklı bir yaklaşım getiriyor. Xiaomi'nin yeni patenti, arka kamera kurulumuna entegre edilmiş, dönebilen bir mekanizmayı baz alıyor.

Akıllı telefon tasarımlarının standartlaşmasıyla birlikte tasarım denince aklı ilk olarak ekran/gövde oranı gelmeye başladı. Şirketler, ekran/gövde oranını artırmak için önce çentikli tasarımlara başvurdular, daha sonra delikli ekran ve pop-up kameralı tasarımları denediler.

Günümüzde delik ekran içine yerleştirilen ön kamera tasarımı popüler olsa da şirketler, gerçek tam ekran deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürüyorlar ve Xiaomi'nin yani almış olduğu akıllı telefon patenti de bu çalışmaların bir parçası konumunda.

Xiaomi'nin dönebilir kameralı telefonu böyle görünüyor

Patente göre Xiaomi, tüketicilere tam ekran deneyimi sunmak için ön kamerayı arka kamera modülüne entegre edecek. Dönebilme yeteneğine sahip olan mekanizma, sadece gerekli olduğu durumda ön kamerayı ortaya çıkaracak. Böylece ön kamera, tam ekranın bütünlüğünü bozmamış olacak.

Xiaomi'nin almış olduğu patentteki tasarımın en büyük avantajı, kullanıcıları yatay video ve fotoğraf çekimleri için telefonu yan çevirme zahmetinden kurtaracak olması. Zira yatay pozisyonda bir çekim yapmak istediğinizde telefon yerine kamerayı döndürebileceksiniz.

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl almış olduğu söz konusu patentin akıbetinin ne olduğu bilinmiyor. Şirketin bu yenilikçi tasarımı geliştiriyor olabileceği gibi rafa kaldırıp yeni tasarımlara odaklanmış olma ihtimali de bulunuyor.