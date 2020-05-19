Vivo iQOO Z1 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Vivo'nun alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren iQOO, bir süredir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Z1'i, düzenlediği bir etkinlikle duyurdu. Dimensity 1000 Plus işlemciden güç alan telefon, yüksek performansının yanı sıra tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Vivo, piyasaya sürdüğü iQOO modeli ile beklenmedik bir çıkış yakalamıştı. Şirket, tüketicilerin büyük bir ilgi gösterdikleri bu telefon serisini daha sonra markalaştırmaya karar verdi ve iQOO, artık Vivo'nun alt markası olarak hizmet veriyor. Şimdiyse iQOO, yeni amiral gemisi telefonu "Z1"i düzenlediği bir etkinlikle duyurdu.

Aslına bakacak olursak Z1, sızıntılar ve söylentilerle uzunca bir süredir teknoloji tutkunları tarafından takip edilen modellerden bir tanesiydi. Gerek tasarımı gerekse donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan bu telefon, bugün düzenlenen etkinlikle birlikte resmen tanıtılmış oldu. Dilerseniz hemen, iQOO'nun yeni amiral gemisi Z1'in tasarımına ve donanım özelliklerine yakından bakalım.

Karşınızda Vivo iQOO Z1

iQOO Z1, 6.57 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekran, tüketicilere 144 Hz gibi çok yüksek bir tazeleme oranı sunuyor. Yüzde 90,4 ekran gövde oranına sahip olan cihaz, ekran konusundaki tek eksiğini IPS LCD panel ile sunuyor. Ayrıca bu telefonun ekranında yer alan küçük delik, 16 MP çözünürlük sunan f/2.0 diyafram açıklığındaki ön kamerayı bünyesinde bulunduruyor.

iQOO'nun yeni amiral gemisi telefonu Z1, MediaTek'in Dimensity 1000 Plus işlemcisinden güç alıyor. 8 çekirdekli bir işlemci olarak karşımıza çıkan Dimensity 1000 Plus ile çift mod 5G desteği sağlayan telefon, böylelikle daha çok kullanıcının 5G'ye erişebilmesinin önünü açıyor. Şirket, yeni akıllı telefonunu 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile de destekliyor.

iQOO Z1'in arka kısmına baktığımızda dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda f/1.79 diyafram açıklığında 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığındaki 8 MP ultra geniş açılı kamera ve f/2.4 diyafram açıklığında 2 MP çözünürlük sunan makro kamera yer alıyor. Z1, kamera özellikleri ile de tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

iQOO Z1, şirketin Android 10 tabanlı yeni arayüzü "iQOO UI 1.0" ile çalışıyor. Ayrıca bu akıllı telefonda tam 44 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu özellik, telefonun sadece 23 dakika içerisinde yüzde 50 oranında şarj olmasını sağlıyor.

Vivo iQOO Z1 teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ (2408 x 1080 piksel), HDR10+, 144 Hz

6.57 inç, FHD+ (2408 x 1080 piksel), HDR10+, 144 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 1000 Plus

MediaTek Dimensity 1000 Plus RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4X)

6 GB ya da 8 GB (LPDDR4X) Depolama Alanı: 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1) Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)

16 MP (f/2.0) Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1 Batarya: 4.500 mAh (44 watt hızlı şarj desteği)

4.500 mAh (44 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0

Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0 Boyutlar: 163.97 mm x 75.53 mm x 8.93 mm

163.97 mm x 75.53 mm x 8.93 mm Ağırlık: 194.78 gram

Vivo iQOO Z1 fiyatı

iQOO yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre markanın yeni amiral gemisi telefonu gökyüzü mavisi, mavi-siyah ve gümüş renklerde, 1 Haziran itibarıyla satın alınabilecek. Telefonun Çin'deki tüketiciler için belirlenen fiyatı ise şu şekilde;