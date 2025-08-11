vivo'nun üst yöneticisi, bir süredir üzerinde çalışılan karma gerçeklik başlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar, Apple Vision Pro'ya rakip olacak başlığın özelliklerini ortaya koydu.

Çinli teknoloji devi vivo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Han Boxiao, şirketin yeni karma gerçeklik başlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. vivo, "vivo Vision" olarak isimlendirilen karma gerçeklik başlığı ile Apple'ın Vision Pro'suna rakip olmaya hazırlanıyor.

Aslına bakacak olursak vivo Vision, ilk kez gündem olmuyor. Şirket, karma gerçeklik başlığını Mart 2025'te düzenlenen Boao Asya Forumu etkinlikleri kapsamında göstermişti. Han Boxiao tarafından yapılan açıklamalar, cihazın neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

vivo Vision, işte böyle görünecek!

vivo yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre vivo Vision'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, aşırı derece hafif olması olacak. Hatta bu cihaz, yapılan açıklamaya göre AirPods Max ile benzer bir ağırlıkta olacak. vivo Vision'ın bağımlılık yaratacak bir tasarıma sahip olacağını söyleyen Han Boxiao, karma gerçeklik başlığını göz alıcı, minimalist, zarif ve rafine olarak nitelendiriyor.

Han Boxiao'nun açıklamasına göre vivo Vision, kullanıcı deneyimi açısından da fark yaratacak. vivo X200 Ultra ile çekilen panoramik fotoğrafları karma gerçeklik başlığı ile görüntülemenin nefes kesici olduğunu anlatan vivo yöneticisi, lansman hazırlıklarının tam gaz devam ettiğini de sözlerine ekledi. Bakalım vivo Vision, anlatıldığı gibi Apple Vision Pro'yu köşeye sıkıştırabilecek mi...