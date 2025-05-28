Samsung’un Android tabanlı XR gözlüğüne ait işlemci, RAM, ekran ve işletim sistemi gibi donanım detayları ortaya çıktı. Qualcomm işlemcili, 16 GB RAM’li ve 4K micro-OLED ekranlı Samsung XR gözlüğüne ilişkin yeni teknik veriler Geekbench’te listelendi. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemcisinden güç alacağı belirtildi.

Samsung’un karma gerçeklik gözlüğüne dair yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sızdırılan bilgiler, cihazın teknik özellikleri hakkında artık daha net bir tablo çiziyor.

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’un Android tabanlı karma gerçeklik gözlüğüyle ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. Daha önce Google I/O etkinliğinde kısa süreliğine sergilenen cihazın, "SM-I610" model numarasıyla Geekbench veri tabanında listelendiği öne sürüldü.

Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemcisi ve 16 GB RAM ile geliyor

Samsung’un XR gözlüğünün, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor. Bu işlemci, 2.36 GHz hızında çalışan altı çekirdekli bir CPU ve Adreno 740 grafik birimiyle birlikte geliyor. Cihazın Geekbench testinden aldığı puanlar ise tek çekirdekte 990, çoklu çekirdekte 2.453 olarak kaydedilmiş. XR deneyimine özel Android 14 işletim sistemiyle çalışacağı ifade edilen gözlükte, 16 GB RAM kapasitesi bulunacak.

Cihazla ilgili bir başka dikkat çeken iddia ise ekran tarafında. Söylentilere göre başlıkta Sony üretimi 4K çözünürlük sunan micro-OLED ekranlar yer alacak. Bu ekranların 3.552 × 3.840 piksel çözünürlük, 1.000 nit parlaklık (maksimum güçte değilken) ve 90 Hz tazeleme oranı sunacağı aktarılıyor. Ayrıca, %96 DCI-P3 renk gamını destekleyeceği de belirtiliyor. Google I/O kapsamında cihaza kısa süreli erişim sağlayan bir editör, cihazın dengeli ve kafada sabit bir yapıya sahip olduğunu ve görüntü kalitesinin uygulamaya göre değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Samsung’un XR gözlüğünün, Google’ın geliştirdiği yapay zekâ teknolojisi Gemini ile entegre çalışacağı da belirtilen bilgiler arasında. Cihazın piyasaya çıkış tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, bu yılın ilerleyen aylarında tanıtılması bekleniyor.