vivo, uygun fiyatlı yeni telefonu Y27 4G'yi duyurdu. Günlük kullanım için ideal olan akıllı telefonun, fiyatı ile tercih nedeni olacak türden. vivo Y27 4G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi vivo, düzenlediği bir etkinlikte bütçe dostu yeni akıllı telefonu Y27 4G'yi duyurdu. Günlük kullanım için fena sayılmayacak özelliklerle donatılan akıllı telefon, uygun fiyatı ile tercih nedeni olacak gibi görünüyor. Peki vivo Y27 4G tüketicilere neler sunuyor ve bu akıllı telefon kaç paradan satılacak?

vivo'nun yeni akıllı telefonu, 6.64 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı ve 600 nit tepe parlaklık değerine sahip olan akıllı telefon, ekrandaki çentiğinde 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda vivo Y27 4G

vivo Y27 4G, MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı sunuyor. Tüketiciler, telefonun ayarlar bölümünden 6 GB'ye kadar sanal RAM tanımlaması da yapabiliyorlar. Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 arayüzü ile çalışan telefonun 5000 mAh kapasiteli bataryası ise 44W hızlı şarj desteğine sahip. vivo'ya göre 15 dakikalık şarj, batarya doluluğunu yüzde 0'dan yüzde 29'a kadar çıkarabiliyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile ana kameraya yardımcı olan 2 MP bokeh odaklı kamera bulunuyor. Kamera kurulumu, telefonun arka kasasına birbirlerinden bağımsız olarak yerleştirilmişler. vivo, bu kamera kurulumunda gece veya yavaş çekim gibi farklı koşullar için özel modlar oluşturdu.

vivo Y27 4G teknik özellikleri:

Ekran 6.64 inç, FHD+ (2388 x 1080 piksel), 90 Hz, IPS LCD İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 5000 mAh (44W) İşletim Sistemi Android 13 (Funtouch OS 13) Bağlantı 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB Type-C, GPS

vivo Y27 4G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 6 GB + 128 GB 150 dolar

Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.