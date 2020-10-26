Son dönemlerde ülkemizde de hizmet vermeye başlayan akıllı telefon üreticisi vivo'nun yeni kullanıcı arayüzü Origin OS'un bu yıl sona ermeden önce duyurulacağı iddia edildi. Origin OS'un mevcut kullanıcı arayüzü FuntouchOS'un yerini alması bekleniyor.

Çoğu akıllı telefon üreticisi, akıllı telefonlarında Android işletim sistemi üzerine kurulu kendi kullanıcı arayüzlerini kullanıyor. Bu noktada piyasada Xiaomi'nin MIUI'ı, Huawei'nin EMUI'ı ve OnePlus'ın HydrogenOS/OxygenOS'u gibi onlarca farklı kullanıcı arayüzü bulunuyor. Son dönemlerin adından sıkça söz ettiren Çinli üreticisi vivo ise FuntouchOS adı verilen kendi kullanıcı arayüzünü kullanıyor ancak şirketin bu sistemi yeni bir arayüzle değiştireceği iddia ediliyor.

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'dan gelen haberlere göre vivo, Origin OS adı verilen ve mevcut FuntouchOS'un yerini alacak yeni bir kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor. Sızıntıların kaynağı olan @DigitalChatStation'a göre Origin OS, önceki nesle kıyasla birçok gelişme ve iyileştirmeyle birlikte geliyor.

Origin OS kullanıcı arayüzünün bu yıl sona ermeden önce duyurulması bekleniyor:

Sektöre yakın kaynaklar, vivo'nun yeni kullanıcı arayüzünün bu yılın kasım ve aralık ayları arasında, vivo X60 serisiyle birlikte duyurulacağını iddia ediyor. Yeni kullanıcı arayüzünün, FuntouchOS'ta da olduğu gibi Android işletim sistemi üzerine kurulu olması ancak kullanıcılara daha gelişmiş bir akıllı telefon deneyimi sunması bekleniyor.

Geçen yılın aynı döneminde vivo'nun FuntouchOS proje yöneticisi, şirketin FuntouchOS arayüzünü JoviOS'a dönüştürmeyi planladığını açıklamıştı. O dönemlerde JoviOS'un vivo'nun yeni kullanıcı arayüzü olacağına dair dedikodular yayılsa da uzun bir süredir bu sistemle ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı.

Bununla birlikte Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile birlikte gelecek yenilikleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şu anda yalnızca vivo V20 kutusundan bu sistemle birlikte çıksa da X50 serisi ve vivo V19 gibi modeller de güncellemeyi yakın zamanda alacak.