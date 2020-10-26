iPhone 12, Şarj Süresinde iPhone 11'in Gerisinde Kaldı

Bir YouTuber tarafından gerçekleştirilen kullanım süresi testi, iPhone 12 modellerinin tek şarjla iPhone 11 modellerinden daha kısa bir kullanım süresi sunduğunu ortaya çıkardı.

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansman etkinliği sırasında iPhone 12 ailesini resmi olarak tanıttı ve iPhone 12 ailesinin ortanca modelleri olan iPhone 12 ile iPhone 12 Pro, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla resmen satışa sunuldu.

Apple, lansman sırasında hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro’nun A14 Bionic işlemcisi sayesinde iPhone 11 modellerine kıyasla daha iyi bir şarj ömrü sunacağını ifade etse de yapılan testler durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor.

YouTuber Mrwhosetheboss, iPhone 12 modellerinin gerçekten de daha iyi bir şarj ömrü sunup sunmadığını görmek adına iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XR ve 2020 iPhone SE ile bir test gerçekleştirdi. Test sırasında tüm iPhone’ların SIM kartları çıkarıldı; ekran parlaklığı, batarya sağlığı ve diğer ayarları ise eşit tutuldu. Buna göre test edilen iPhone’ların tek şarjla kullanım süreleri aşağıdaki gibi oldu.

iPhone 11 Pro Max: 8 saat 29 dakika

iPhone 11 Pro: 7 saat 36 dakika

iPhone 12: 6 saat 41 dakika

iPhone 12 Pro: 6 saat 35 dakika

iPhone 11: 5 saat 8 dakika

iPhone XR: 4 saat 31 dakika

iPhone SE (2020): 3 saat 59 dakika

Görünen o ki iPhone 11 Pro modelleri, iPhone 12 modellerine kıyasla bariz bir şekilde daha uzun bir kullanım süresine sahip. Aslına bakacak olursak bunun çok da sürpriz bir sonuç olmadığını söyleyebiliriz. Zira iPhone 11 ve iPhone 11 Pro, sırasıyla 3.110 mAh ve 3.046 mAh bataryaya sahipken; iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’da yalnızca 2815 mAh batarya bulunuyor. Buna artan ekran çözünürlüğünü de eklediğimizde iPhone 12 modellerinin daha düşük kullanım süresi sunması son derece olası bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

iPhone 12 Pro kutu açılış videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz