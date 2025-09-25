Tümü Webekno
vivo, FuntouchOS’un Yerine Geçecek OriginOS 6’nın Küresel Lansmanını Resmen Duyurdu

vivo, Android 16 tabanlı yeni arayüzü OriginOS 6’yı duyurdu. FuntouchOS’un yerine geçecek OriginOS 6'nın lansman tarihi de açıklandı.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Çinli teknoloji şirketi vivo, Android 16 tabanlı yeni arayüzü OriginOS 6’yı dünya genelinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. vivo, mevcut FuntouchOS’un yerine geçecek yeni arayüzünün küresel lansmanını resmen duyurdu.

vivo, yeni arayüz için resmi lansman tarihini de duyurdu. OriginOS Global, 15 Ekim’de tanıtılacak ve bu etkinlikte yazılımın dünya çapındaki dağıtım süreci ve kullanılabilirliği ile ilgili ayrıntılar paylaşılacak. Çin’deki kullanıcılar için OriginOS 6’nın tanıtımı 10 Ekim’de yapılacak.

Kullanıcıların uzun süredir beklediği OriginOS sonunda geliyor

vivo

Yeni arayüzün küresel sürümünün Çin’deki versiyonla birebir aynı olup olmayacağı şimdilik belli değil. Buna rağmen kullanıcılar uzun süredir OriginOS’un dünya genelinde yayınlanmasını bekliyordu. Daha fazla özelleştirme imkânı ve FuntouchOS’a göre daha akıcı bir kullanım sunacağı beklentisi de bu ilgiyi artırıyor.

vivo2

vivo X300 ve X300 Pro, OriginOS 6 ile kutudan çıkan ilk modeller olacak. Telefonların 13 Ekim’de Çin’de tanıtılması planlanıyor ve yıl sonuna doğru küresel pazara çıkmaları bekleniyor. Yeni arayüz; performans, ekran kalitesi ve bellek yönetiminde çeşitli iyileştirmeler getirecek. Daha akıcı geçişler, hızlı paylaşım, yapay zekâ destekli özellikler ve yarı saydam arayüz tasarımıyla ilgili ayrıntılar ise 10 Ekim’de açıklanacak.

vivo, FunctionOS'un adını değiştirdi: vivo telefonlar artık OriginOS vivo, FunctionOS'un adını değiştirdi: vivo telefonlar artık OriginOS
vivo V60 ve V60 Lite Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri vivo V60 ve V60 Lite Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları ve Özellikleri
