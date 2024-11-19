vivo, bu ay sonuna doğru tanıtacağı iddialı telefonları S20 serisinin arka kamera tasarımını bizlerle buluşturdu.

Ülkemizde de oldukça popüler bir marka olan vivo, bu ay sonuna doğru yeni telefonları S20 serisini bizlerle buluşturacak. S20 ve S20 Pro isimlerini alacak cihazların, OPPO Reno 13 ve HONOR 300 serisine rakip olması bekleniyor.

Serinin tanıtımına kısa bir süre kalmışken bugün şirketten önemli bir paylaşım yapıldı. vivo, S20 serisinin arka kamera tasarımını bizlerle buluşturdu.

vivo S20’nin kamerası böyle gözükecek

Görsele baktığımızda telefonun yuvarlak köşeli tasarımla gelebileceğini görebiliyoruz. Önceki nesle benzer bir kamera adası var. İkili kamera kurulumunun yer alacağı da görülebiliyor. Pro modelde 3’lü kamera beklendiğini belirtelim.

Peki cihazlarda nasıl özellikler yer alacak? Önceden sızan sızıntılara baktığımızda iki telefonunda 6,67 inçlik LTPS OLED ekranla gelmesini bekliyoruz. 120 Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük ve ekran içi parmak izi sensörü de göreceğiz.

Android 15 tabanlı OriginOS 5’le gelecek cihazlarda Snapdragon 7 Gen 3 ve Dimensity 9300+ işlemciler göreceğiz. 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama da olası. Standart modelin 6500 mAh’lik dev bir batarya ile, Pro’nun ise 5500 mAh’lik bataryayla gelmesi bekleniyor. Her ikisi de 90W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Son olarak iki telefonda da 50 MP’lik selfie kamerası göreceğiz. Pro modelin arkasında 50 MP’lik Sony IMX921 ana kamera yer alacak. Ona 50 MP’lik ultra geniş lens ve 50 MP’lik 3x optik zoom özellikli telefoto kamera eşlik edecek.