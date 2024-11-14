vivo S20 Pro'nun neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı. En yeni teknolojilerle donatılacak telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı "S20 Pro" isimli akıllı telefonu, an itibarıyla ifşa olmuş durumda. Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, telefonun tüm özelliklerini ifşa etmeyi başardı.

vivo S20 Pro için paylaşılan bilgilere baktığımızda bu akıllı telefonun gerçekten ses getirmeyi başaracağını görüyoruz. Zira vivo, S20 Pro için piyasadaki en yeni teknolojileri kullanacak.

vivo S20 Pro'nun sızdırılan teknik özellikleri şöyle:

Ekran 6.67 inç, 1.5K (2800 x 1260 piksel), 120 Hz, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9300+ RAM 12-16 GB (LPDDR5) Depolama 256-512 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 50 MP (Sony IMX921) + 50 MP (ultra geniş açı) + 50 MP (3x periskop telefoto) Batarya 5.500 mAh (90W) İşletim Sistemi Android 15 (OriginOS 5)

vivo S20 Pro'nun çok yakın bir gelecekte duyurulması bekleniyor. vivo'nun gerçekleştireceği lansman ile telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıkmış olacak.