vivo, S20 ve S20 Pro modellerinin çıkış tarihini tanıtım videosuyla duyurdu. Yeni modellerin özellikleri ve tasarımı tanıtım videosuyla gözler önüne serildi.

vivo, yeni S20 ve S20 Pro modellerinin tanıtım tarihini duyurdu. vivo, büyük duyuru öncesinde bir tanıtım videosu paylaştı.

Çinli teknoloji şirketi vivo, S20 ve S20 Pro akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. 28 Kasım’da yapılacak etkinlik öncesinde paylaşılan tanıtım videosunda, cihazların tasarımı ve özellikleri gözler önüne serildi.

vivo S20 serisi 28 Kasım'da tanıtılıyor olacak

Şirket, bu cihazların resmî​ tanıtımını 28 Kasım'da gerçekleştirecek. S20 serisi, ilk etapta yalnızca Çin'de satışa sunulacak. Ancak geçmiş modellerin de göz önüne alındığında, S20 ve S20 Pro'nun uluslararası pazarda V50 ve V50 Pro isimleriyle yer alması da bekleniyor.

S20 Pro modelinde, bu seriye özel olarak periskop telefoto kamera da yer alacak. Her iki modelde de farklı renk seçeneklerinin yanı sıra, 6.500 mAh batarya ve 7,19 mm inceliğinde tasarımlar dikkat çekiyor. Cihazlar 6.5 inç ekran boyutuna ve 180 gram ağırlığa sahipken, Pro modelinde "1.5K" çözünürlükte, dört tarafı kavisli bir ekran bulunuyor. Her ikisi de uzun süreli kullanım için 6.500 mAh batarya ile destekleniyor.

S20, Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ile güç alırken, S20 Pro MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisini kullanacak. Pro modelinde, dört farklı 50 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazların uluslararası pazara nasıl sunulacağı ise teknoloji takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

vivo S20 serisi tanıtım videosu: