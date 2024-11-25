vivo, bu hafta tanıtılacak S20 serisinden yeni resmî görseller paylaştı. Görseller, telefonların renk seçeneklerine ve tasarım detaylarına bakış atmamızı sağlıyor.

Uygun fiyatlı telefonlarıyla tanıdığımız vivo, bu yıl en merakla beklenen telefonlarından olan S20 serisini çok yakında bizlerle buluşturacak. Standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşacak bu cihazlar, 28 Kasım günü resmen tanıtılacak.

Şirket, düzenli olarak telefonlar hakkında bilgiler ve görüntüler paylaşıyordu. Şimdi ise cihazlardan yepyeni resmî görseller paylaşıldı.

vivo S20 serisinin renk seçenekleri ve tasarımı böyle olacak

Paylaşılan görseller, telefonların tasarımına detaylı bir şekilde göz atmamızı sağlıyor. Aynı zamanda renk seçeneklerinin neler olacağını da görebiliyoruz. İlk bakışta şık göründüklerini söylemek yanlış olmaz. Pil şeklinde kamera adası ve yuvarlak köşeler en çok dikkat çeken tasarım detaylarından.

Pro modelin arkasına baktığımızda düz renkli bir tasarım tercih edilmediğini de görebiliyoruz. Şirket bunun yerine hoş detaylar içeren dokulu gibi görünen özel renkler sunacak. Görseller, Pro modelin “Anka Kuşu Tüyü Altını” ve “Mor Doğu Esintisi” isimli iki özel renkle geleceğini gösteriyor. Standart modelde ise beyaz ve siyah renkleri görüyoruz.

vivo S20 serisi, OPPO Reno 13 ve HONOR 300 serisine rakip olmaya çalışacak. Telefonlarda Snapdragon 7 Gen 3 ve Dimensity 9300+ işlemciler bekleniyor. Standartta 6500 mAh’lik, Pro’da ise 5500 mAh’lik batarya görebiliriz. Pro modelin 50 MP ana, 50 MP 3x optik zoom destekli telefoto ve 50 MP ultra geniş kamera ile geleceği de söylentiler arasında.