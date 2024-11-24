vivo'nun Yeni Katlanabilir Telefonu X Fold4'ü Ertelediği Öne Sürüldü: Bir Modeli de İptal Etmiş Olabilir!

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vivo, katlanabilir telefon serisi X Fold hakkında önemli değişikliklere gittiği öne sürüldü. İddiaya göre Pro model iptal edildi, X Fold4'ün çıkışı ise ertelendi.

Ülkemizde de çok popüler bir marka olan vivo, katlanabilir telefonlarıyla da öne çıkıyor. Şirketin geçtiğimiz aylarda X Fold3 serisi modelleriyle karşımıza çıktığını görmüştük. Şirket, şimdi de katlanabilir telefon serisinin yeni ailesi olacak X Fold4’e bizlerle buluşturmaya hazırlanıyordu.

Ancak güvenilir kaynak Digital Chat Station’dan gelen bilgiler, şirketin sıradaki X Fold serisinde çok büyük değişiklikler yapacağını gösterdi. Ayrıca yeni gelecek modelin ertelendiği de öne sürüldü.

İddiaya göre X Fold4 ertelendi, Pro model gelmeyecek

*vivo X Fold3 Pro

İddiaya göre şirket, yeni katlanabilir telefonu X Fold4'ü erteleme kararı aldı. Normalde 2025’in ilk yarısında gelmesi bekleniyordu ancak yeni sızıntıya göre cihazı önümüzdeki yılın ikinci yarısında görebiliriz.

Ayrıca şirketin sadece 1 adet telefonla karşımıza çıkacağı aktarılmış. Yani X Fold4’ü 2024’teki gibi bir seri olarak görmeyeceğiz. Pro model iptal edilirse sadece standart model ile piyasaya sürülecek.

Tüm bunlara rağmen şirketin X Fold4 için planlarında ciddi olduğunu da belirtmek gerek. İddialarda cihazın daha hafif ve ince olacağının altı çiziliyor. Zaten çoğu söylenti, telefonun 8 ila 9 mm arasında kalınlıkla dünyanın en ince katlanabilir telefonlarından olacağını göstermişti.
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Bunlar dışında telefonda 6000 mAh batarya, kablosuz şarj, IPX8 dayanıklılık, 3 aşamalı iPhone 16 benzeri bir kamera tuşu bekleniyor. Kamera tarafında 50 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 50 MP 3x destekli telefoto kamera görmemiz de muhtemel.

 

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