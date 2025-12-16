Tümü Webekno
iPhone Air Rakibi Akıllı Telefon vivo S50 Pro Mini Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

vivo, S50 Pro Mini olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan telefon, iPhone Air'a benzeyen tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki vivo S50 Pro Mini'nin fiyatı ne kadar?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi vivo, düzenlediği bir etkinlikte "S50 Pro Mini" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bir süredir gündemde olan telefon, nispeten küçük ekranı, dikkat çeken tasarımı ve fiyatı ile çok konuşulacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte vivo S50 Pro Mini'ye yakından bakalım.

vivo'nun yeni akıllı telefonunda 1.5K çözünürlük sunan 120 Hz'lik AMOLED ekran görüyoruz. 6.31 inç büyüklüğündeki bu ekran, 5.000 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Yüzde 94,38 ekran gövde oranına sahip olan S50 Pro Mini, ultrasonik parmak izi okuyucu sensör ile 50 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda vivo S50 Pro Mini

vivo S50 Pro Mini, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alıyor. 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenen telefon, 90W hızlı şarj desteği sunan 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Android 16 tabanlı OriginOS 6 arayüzü ile çalışan S50 Pro Mini, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 gibi bağlantı destekleri sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda iPhone Air'ı andıran bir kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto kamera yer alıyor. vivo, yeni telefonunun kamera kurulumunu yapay zekâ ile destekliyor.

vivo S50 Pro Mini teknik özellikleri:

Özellik
Ekran 6.31 inç, 1.5K (2640 x 1216 piksel), 120 Hz, 5.000 nit, AMOLED
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
RAM 12-16 GB (LPDDR5X Ultra)
Depolama 256-512 GB (UFS 4.1)
Ön Kamera 50 MP (f/2.0)
Arka Kamera 50 MP (1/1.56-inç, OIS, f/1.57) + 8 MP (110 derece, f/2.2, otofocus) + 50 MP (3x optik yakınlaştırma, OIS, f/2.65)
Batarya 6.500 mAh (90W kablolu, 40W kablosuz)
İşletim Sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo S50 Pro Mini fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 525 dolar
12 GB + 512 GB 570 dolar
16 GB + 512 GB 610 dolar
