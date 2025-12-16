Tümü Webekno
iPhone 16 Pro Benzeri Tasarıma Sahip Fiyat Performans Canavarı vivo S50 Tanıtıldı

vivo, orta segmentte çok iddialı olacak S50 modelini tanıttı. iPhone benzeri tasarımla gelen telefon, uygun fiyata harika özellikler sunuyor.

iPhone 16 Pro Benzeri Tasarıma Sahip Fiyat Performans Canavarı vivo S50 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından biri olan vivo, bütçe dostu cihazlar konusunda da öne çıkmayı başaran bir markaydı. Çinli teknoloji devi, şimdi de merakla beklenen fiyat performans canavarı olacak yeni telefonları S50 serisini gerçekleştirdiği bir lansmanla tanıttı.

vivo'nun S50 serisinde Mini versiyon tanıtılmıştı. Buna ek olarak bir de standart S50 bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde standart modeli detaylandırıyoruz. Telefonun ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran bulunuyor. Arkada ise sol üste yerleştirilen iPhone benzeri bir kamera kurulumu bulunuyor.

vivo S50 neler sunuyor?

vvi1

iPhone 16 Pro benzeri bir tasarıma sahip olan S50 modeli, 6,59 inç boyutunda AMOLED panele sahip bir ekranla geliyor. Cihazın ekranında 1260x2750, yani 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı var. Maksimum parlaklığı ise çok aydınlık ortamlardan bile kolay görüş sağlayabilecek 5000 nit olarak açıklandı.

vivo’nun yeni telefonu, Qualcomm’un önde gelen orta segment işlemcilerinden olan Snapdragon 8s Gen 3’ten güç alıyor. Bu işlemci, 16 GB’lık LPDDR5X RAM ve 512 GB’lık UFS 4.1 depolamayla eşleştirilmiş.

vv2

Kamera tarafına geldiğimizde arkada 50 MP’lik f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera var. Ona 50 MP’lik 3x optik zoom sunan periskop telefoto ve 8 MP’lik ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise deliğe yerleştirilen 50 MP’lik selfie kamerası var.

vv3

Telefon, 90W hızlı şarj destekli 6500 mAh’lik büyük bir bataryayla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile kutudan çıkan cihazda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IP68 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler de var. Siyah, beyaz, mavi ve mor olmak üzere 4 renk seçeneğiyle geleceğini de ekleyelim.

vivo S50 teknik özellikleri
Ekran 6,59 inç, 1.5K, 120 Hz, 5000 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8s Gen 3
RAM 12/16 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.88) + 50 MP (f/2.65) + 8 MP (f/2.2)
Ön kamera 50 MP (f/2.0)
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

vivo S50 fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 425 dolar
16 GB + 256 GB 467 dolar
12 GB + 512 GB 481 dolar
16 GB + 512 GB 510 dolar
