Çinli teknoloji üreticisi Vivo, 5G destekli yeni telefonu 6S 5G'yi duyurdu. Normal sayılabilecek bir fiyata sahip olan telefon, donanımsal özellikleri açısından da bekleneni verecek gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörünün dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Vivo, şimdi de 5G destekli yeni akıllı telefon modeli "S6 5G"yi tüketicilerin beğenisine sundu. Şirket, Vivo S6 5G'nin özellikle de özçekimler konusunda iddialı olduğunu ileri sürüyor.

Vivo'nun 5G destekli yeni telefonu, 6.44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekran, üzerinde bulundurduğu küçük çentikte 32 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya yer veriyor. Ayrıca tüketiciler, Vivo 6S 5G'nin ekranında bulunan parmak izi okuyucu sensörünü kullanarak cihazlarının ekran kilitlerini rahatlıkla açabiliyorlar.

Karşınızda Vivo 6S 5G

Vivo 6S 5G, Exynos 980 işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 6 GB ve 8 GB RAM'in yanı sıra 128 GB ya da 256 GB'lik depolama alanı ile destekleyen şirket, kullanıcılar için yeterli bir performans sağlıyor. Tüketicilere sağladığı performansı dairesel yapıdaki dörtlü kamera kurulumu ile de daha da etkileyici bir hale getiren Vivo, yeni akıllı telefonu ile tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Vivo'nun yeni akıllı telefonu; 48 MP çözünürlük sunan bir ana arka kameraya, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kameraya, 2 MP'lik derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kameraya sahip. Ayrıca bu telefon, 18 watt hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bataryası ile de tüketicilere uzun süreli kullanım sunuyor.

Vivo 6S 5G özellikleri

Ekran: 6.44 inç, FHD+ S-AMOLED

İşlemci: Exynos 980 5G

RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4X)

Dahili depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1)

Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön kamera: 32 MP

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı FunTouch OS 10

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C

Batarya: 4.500 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

Vivo 6S 5G fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Vivo 6S 5G, 3 Nisan itibarıyla tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Telefonun fiyatı ise şu şekilde belirlenmiş durumda;