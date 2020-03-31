Son günlerde model üzerine model duyuran Honor, şimdi de giriş seviye yeni telefonu 8A Prime'ı tüketicilerin beğenisine sundu. Sadece günlük işlemlerini halledilebilmesine imkan sağlayan telefon, fiyatıyla da ön plana çıkabilecek gibi görünüyor.

Huawei'nin gençlere yönelik olarak kurduğu alt markası Honor, son günlerin en çok konuşulan teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Çünkü şirket, dün düzenlediği etkinliklerle Play 9A ve 30S modellerini duyurmuştu ve bugün de 8A Prime isimli yeni bir telefonunu tüketicilerin beğenisine sundu.

Honor'un yeni telefonu, şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü 8A Pro modelinin güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Günlük işlerinizi halledebileceğiniz ancak fazlasını bekleyemeyeceğiniz bir telefon olan 8A Prime, sadece uygun fiyatıyla bazı tüketicilerin ilgisini çekebilecekmiş gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Honor 8A Prime'ın donanım özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor 8A Prime, 6.08 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Hayli geniş çerçevelere sahip olan bu ekran, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor. Telefonun çentiğinde yer alan ön kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise tek bir kameranın olduğunu ve bu kameranın 13 MP çözünürlük sunduğunu görüyoruz. Cihazın arkasında ayrıca bir flaş ve parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Honor'un giriş seviye yeni telefonu 8A Prime, MediaTek Helio P35 işlemciden güç alıyor. Bu gücü 3 GB RAM ve 32 GB de depolama alanı ile destekleyen şirket, bir akıllı telefondan çok da büyük beklentileri olmayan tüketicileri hedef kitlesine oturtmuş durumda. Tüm bunlara ek olarak Honor'un yeni telefonu, sadece 3.020 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor.

Honor 8A Prime teknik özellikleri

Ekran: 6.08 inç, HD+ (720 x 1.560 piksel)

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 3 GB

Dahili depolama: 32 GB (512 GB'ye kadar microSD desteği)

Arka kamera: 13 MP (f/1.8) (FHD videoları 30 fps'de çekebilme imkanı)

Ön kamera: 8 MP

İşletim sistemi: Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0

Bağlantı: 4G, GPS, GLONASS, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2

Batarya: 3.020 mAh

Renkler: Siyah, yeşil, lacivert

Honor 8A Prime fiyatı

Tüm bu özellikleri ile birlikte duyurulan Honor 8A Prime, şu an için sadece şirketin Rusya için oluşturduğu resmi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Fiyatı sadece 125 dolar (yaklaşık 820 TL + vergiler) olarak açıklanan bu telefonun Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.