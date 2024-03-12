vivo'nun T3 isimli akıllı telefonu, Flipkart isimli e-ticaret sitesinde listelendi. Fiyatı ve özellikleri resmî olarak paylaşılmamış olsa da bu telefonla ilgili tüm bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Çinli teknoloji vivo, çok yakında yeni bir akıllı telefon duyuracak gibi görünüyor. "T3" olarak isimlendirileceği anlaşılan akıllı telefon, Hindistan merkezli e-ticaret platformu Flipkart'ta listelenmeye başladı. Telefonun teknik özellikleri paylaşılmıyor olsa da tasarımına ilişkin bir görüntüye ulaşmış bulunmaktayız. Peki vivo T3 nasıl bir akıllı telefon?

vivo, T serisi akıllı telefonlarını Türkiye'ye getirmiyor. Ancak vivo T3, özellikleri açısından "Keşke gelse" dedirten bir akıllı telefon. Zira bu akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan bazı bilgiler, telefonun orta segmentin üst kısımlarına yerleşeceğini gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte vivo T3'ün iddia kapsamındaki teknik özelliklerine yakından bakalım.

vivo T3'ün Flipkart'ta paylaşılan görüntüsü:

Edinilen bilgilere göre vivo T3, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatılacak. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 1.800 nit tepe parlaklık değerine sahip olacak. Ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörle donatılacak akıllı telefonun selfie kamerası ise 16 MP çözünürlük sunacak. MediaTek Dimensity 7200 işlemciden güç alacak telefonun 8 GB RAM, 256 GB'ye kadar depolama alanı ve 44W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

vivo T3'ün sızdırılan görüntüsü:

vivo T3 sızdırılan teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, 1.800 nit İşlemci MediaTek Dimensity 7200 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP (Sony IMX882) + 2 MP (Bokeh) + titreşim engelleme sensörü Batarya 5.000 mAh (44W)

vivo T3 sızdırılan fiyat:

Edinilen bilgilere göre vivo T3, 240 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.