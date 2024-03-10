vivo'nun heyecanla beklenen bütçe dostu telefonu Y03, render görüntüleri ve sızdırılan özellikleriyle karşımızda.

Çinli teknoloji devi vivo’nun Y serisine ekleyeceği yeni Y03 modeli, geçtiğimiz haftalarda Geekbench üzerinde görülmüştü. Bu sayede cihazın bazı özelliklerini önden görme fırsatı yakalamıştık. Y02t’nin yerine geçecek olan model, giriş seviyesinde bir cihaz olmasına karşın öne çıkan özelliklere sahipti.

Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise hem cihazın özellikleri konusunda daha somut verileri bize sunuyor hem de ortaya çıkan render görüntüleri sayesinde cihazın görüntüsü hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu da kamera dizilimi, ekran/çerçeve oranı gibi detayların yanında renk seçenekleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Siyah ve yeşil renk seçenekleri görülüyor.

Özelliklerden bahsetmeden önce cihazların tasarımına bir bakalım. 6,56 inç boyutunda, IPS LCD panelli bir ekranla gelecek cihazın çözünürlüğü HD+ destekliyor. Buna rağmen 90Hz tazeleme hızı, akıcı bir deneyim sağlayacaktır. Mat hatların tercih edildiği telefonun ön yüzünde damla çentik tasarımını görüyoruz.

Arka tarafa geçtiğimizde ise sol üstte ikili kamera dizilimi dikkat çekiyor. Üstteki kameranın hemen yanında ise LED flaş yer alıyor. Kamera hizasından alt tarafa doğru baktığımızda ise vivo logosu gözümüze çarpıyor.

Şimdi gelelim donanıma. Sızan özelliklere göre vivo Y03, daha önce de tahmin edildiği üzere MediaTek’in Helio G85 çipiyle gelecek gibi görünüyor. Bu da gündelik işleri görme konusunda zorluk çıkarmayacaktır. RAM tarafında 4GB sabit olsa da depolama kısmında 64 ve 128GB seçenekleri yer alıyor. Tabii RAM için sabit dememize takılmayın. Zira sanal RAM yoluyla bunu artırabiliyorsunuz.

Kamera tarafına geçtiğimizde önde 5MP selfie kamerasını, arkada ise 13MP ana kamerayı ve 0,08MP QVGA kamerayı görüyoruz. Bilgilere göre söz konusu kamerada gece modu, gece filtreleri, panorama, portre, ağır çekim, hızlı çekim ve multi-style gibi seçenekler yer alacak. Batarya tarafında ise 5.000 mAh kapasiteli bataryanın 15W değerinde hızlı şarj olması bekleniyor.

vivo Y03 teknik özellikleri (beklenen):

Ekran 6,56 inç, IPS LCD, 90Hz, HD+ İşlemci MediaTek Helio G85 RAM+ROM 4GB + 64GB veya 4GB + 128GB Arka kamera 13MP+0,08MP Ön kamera 5MP Batarya 5.000mAh, 15W hızlı şarj destekli Renk seçenekleri Siyah, yeşil (şimdilik)

Söz konusu render'ları ve özellikleri sızdıran kaynağa göre vivo Y03'ün fiyatı 100 dolar civarında olacak. Ülkemizde bunun tam olarak hangi değere döneceğini tahmin etmek zor. vivo Y03 hakkında sizin düşünceleriniz neler?