vivo, orta segmentte dikkat çekenler arasına girecek yeni telefonu "T3 Pro"yu duyurdu. Oldukça iyi özelliklere sahip telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte "T3 Pro" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segmentte olmasına rağmen oldukça premium hissettiren telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki vivo T3 Pro, tüketicilere neler vadediyor?

vivo T3 Pro, 6.77 inç boyutlu FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED ekranla donatıldı. 4.500 nit tepe parlaklık değerine ulaşabilen ekran, parmak izi okuyucu sensöre de ev sahipliği yapıyor. Kavlisli ekrandaki delikte ise 16 MP çözünürlük sunan selfie kamera görüyoruz.

Karşınızda vivo T3 Pro

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alan vivo T3 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 5.500 mAh kapasiteli bataryası ise 80W hızlı şarj desteği ile donatıldı. Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 arayüzü ile çalışan akıllı telefon, su ve toza karşı dayanıklılık için IP64 sertifikasına sahip.

Telefonun arka ksımına baktığımız zaman üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. vivo T3 Pro'nun ana arka kamerası, 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX882 sensör olarak karşımıza çıkıyor. OIS desteğine sahip olan bu ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera ile titreşim sensörü eşlik ediyor. 4K çözünürlükte video çekimlerine imkân tanıyan kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor.

vivo T3 Pro teknik özellikleri

Ekran 6.77 inç, FHD+ (2392 x 1080 piksel), AMOLED, 120 Hz, 4.500 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8 GB (LPDDR4X) + 8 GB (Sanal RAM) Depolama 128-256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.79) + 8 MP (f/2.2) Batarya 5.500 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14 (Funtouch OS 14)

vivo T3 Pro fiyatı: