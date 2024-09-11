vivo, yarın duyuracağı T3 Ultra isimli akıllı telefonunun bazı özelliklerini açıkladı. Yapılan açıklama, telefonun dikkat çekici özelliklere sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji vivo, bir süredir "T3 Ultra" olarak isimlendirdiği yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sızıntılar, bu telefonun bazı özelliklerinin gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Şimdiyse vivo'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şirket, yaklaşmakta olan telefonunun bazı özelliklerini açıkladı. vivo'nun yaptığı açıklamaya baktığımızda telefonun ilgi çekmeyi başaracağını şimdiden söyleyebiliriz.

vivo T3 Ultra'nın kesinleşen özellikleri şöyle:

Yapılan açıklamalara göre vivo T3 Ultra, 6.78 inç boyutlu kavisli bir ekrana sahip olacak. HDR10+ desteğine sahip olacak ekran 4.500 nit parlaklık ve 120 Hz tazeleme oranı sunacak. Ayrıca bu ekranda 50 MP çözünürlük sunan selfie kamera bulunacak.

vivo T3 Ultra, yapay zekâ ile desteklenen üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda Sony IMX921 sensörlü 50 MP ana kamera bulunacak. Bu ana kamera, OIS desteği sunacak. Ayrıca 8 MP ultra geniş açılı sensör de bizleri karşılayacak. vivo, kamera kurulumundaki üçüncü sensörle ilgili bir şey söylemedi ancak bu sensörün titreşim odaklı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre ise vivo T3 Ultra'da MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci bulunacak. Bu işlemci 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek. Telefonun 5.500 mAh kapasiteli bataryası ise 80W hızlı şarj desteği sunacak.

vivo, T3 Ultra'nın lansmanını yarın gerçekleştirecek. Yapılacak açıklamalarla telefonun tüm özellikleri ve fiyatı netleşmiş olacak.