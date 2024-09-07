vivo, giriş seviye özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu Y37 Pro'yu duyurdu. Günlük kullanım için ideal olan telefonun fiyatı da fena değil.

Çinli teknoloji devi vivo, giriş seviye telefonlarına yeni bir üye daha ekledi. Şirket, "Y37 Pro" olarak isimlendirdiği akıllı telefonunu resmen duyurdu. Teknik özellikleri açısından fena sayılmayan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo Y37 Pro, 6.68 inç boyutlu HD+ çözünürlük sunan LCD ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranın deliğinde ise 5 MP çözünürlük sunan selfie kamera bulunuyor. Yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapan vivo Y37 Pro, IP64 sertifikasına da sahip.

Karşınızda vivo Y37 Pro

vivo'nun yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile eşleştirilen telefon, 44W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor.

vivo Y37 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.68 inç, HD+, 120 Hz, LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 6.000 mAh (44W) İşletim Sistemi Android 14

vivo Y37 Pro fiyatı: