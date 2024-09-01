vivo'nun T3 ailesine ekleyeceği T3 Ultra'nın neredeyse tüm özellikleri açığa çıktı. Telefon, uygun fiyata üst seviye özellikler sunacak.

Sürekli yeni telefonlarıyla karşımıza çıkan Çinli akıllı telefon devi vivo, bu haftanın ortalarında orta segmentteki yeni cihazı T3 Pro’yu tanıtmıştı. Şimdi ise bu serinin Ultra modelinden bilgiler geldi.

vivo T3 Ultra, GeekBench’te listelendi. Bu listeleme, cihazın gerçekten geleceğini doğrularken bazı özelliklerine de bir bakış atmamızı sağladı.

vivo T3 Ultra’da bizi neler bekliyor?

vivo T3 Ultra, GeekBench’te tek çekirdekte 1854, çoklu çekirdekte ise 5066 puan almayı başarmış. Cihaz, amiral gemisi seviyesinde bir işlemci olan MediaTek Dimensity 9200+ ile donatılacak. Ona 8 veya 12 GB RAM ile 128 veya 256 GB depolama eşlik edecek.

Bunlar dışında vivo T3’ün 6,77 inçlik 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Maksimum parlaklığı ise 4500 nit ile oldukça iddialı olacak.

5500 mAh’lik 80W hızlı şarj destekli bir batarya da telefonda bekleniyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana ve 8 MP ultra geniş sensör bekliyoruz. Üst segment seviyesinde özellikler sunacak bu telefonun muhtemel fiyatı ise 300 dolar civarında olacak.

Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi yok. Tanıtıldığında sizlerle tüm detayları paylaşacağız.