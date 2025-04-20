vivo, birkaç gün sonra duyuracağı yeni telefonu T4'ün bazı özelliklerini açıkladı. Bu akıllı telefon, fiyatına kıyasla oldukça iyi özellikler sunacak ve çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, 22 Nisan Salı günü düzenleyeceği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu T4'ü duyuracak. Bu akıllı telefon, fena sayılmayacak fiyatına kıyasla oldukça iyi özellikler sunacak gibi görünüyor. En azından vivo'nun yaptığı açıklamaya göre.

Şirket, yeni akıllı telefonu için pazarlama çalışmalarına başladı. Bu bağlamda; birkaç gün önce birkaç yeni özellik duyuruldu. Şimdi de Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bir paylaşım yapan şirket, T4'ün bir dizi özelliğini daha açıkladı. vivo'nun yaptığı açıklamalar, T4'ün piyasaya sürüldüğü pazarlarda çok satacağını gözler önüne seriyor.

İşte vivo T4'ün açıklanan özellikleri:

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre T4, 7.300 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca bu büyük batarya, 90W hızlı şarj desteği sunacak. Telefonun ana kamerası, Sony IMX882 sensörlü 50 MP kamera olacak ve 4K video kaydı yapabilecek. vivo'ya göre T4'ün ekranı, 5.000 nit parlaklık ile kendi segmentinde en iyi olacak. Tüm kenarları kavisli olan ekran, 120 Hz tazeleme oranı sunacak ve AMOLED yapıda olacak.

vivo T4, 300 doların altında olacak fiyatı ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Telefonla ilgili detayları 22 Nisan'da gerçekleştirilecek lansmanda öğreneceğiz.