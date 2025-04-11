vivo, V50 serisine yepyeni bir cihaz daha ekledi. V50e ismini alan bu model, uygun fiyatına rağmen iddialı özellikler sunuyor.

vivo’nun, Türkiye’de de satışa sunduğu fiyat performans telefonları V50 serisine yepyeni bir model daha eklemesi bekleniyordu. V50e ismini alan bu model, standart V50 modelinin daha da uygun fiyatlı bir versiyonu olarak geliyor.

V50e modeli, kardeşlerine benzeyen şık bir tasarıma sahip. Neredeyse görünmeyen çerçevelere sahip kavisli ve delikli bir ekranı var. Arkada ise pil şeklinde adaya yerleştirilen kamera kurulumu görüyoruz.

vivo V50e neler sunuyor?

Cihazda, 6,77 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran var. Bu ekran, 1800 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteğiyle gelerek kullanıcılar için gelişmiş bir deneyim sunabiliyor.

Telefon, tıpkı önceki nesil V40e’de olduğu gibi Dimensity 7300 işlemciden güç alıyor. Günlük ihtiyaçlar için gayet yeterli bir çip diyebiliriz. Ona, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Arka tarafına baktığımızda biri ultra geniş olan 2 adet 50 MP’lik kameraya ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Önde ise bu segmentteki bir telefon için etkileyici olan ve 4K video kaydedebilen 50 MP’lik selfie kamerası var. Tabii ki cihaz, görüntü iyileştirme gibi birçok yapay zekâ özelliğine de sahip.

Telefonun 90W hızlı şarj destekli 5600 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtelim. Kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çıkacak. 3 yıl Android, 4 yıl da güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.

vivo V50e teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED, 1800 nit İşlemci Dimensity 7300 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP, 50 MP Ön kamera 50 MP Batarya 5600 mAh (90W) İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)

vivo V50e fiyatı