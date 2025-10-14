Hi-Fi Ses ve ANC'yle Gelen Uygun Fiyatlı Kulaklık vivo TWS 5 Tanıtıldı

vivo, TWS 5 ismini verdiği yeni kulaklıklarını tanıttı. Hi-Fi ses, ANC, 48 saat pil ömrü gibi özelliklere sahip kulaklıklar, uygun fiyatlarla kullanıcılara sunulacak.

Özellikle her segmente uygun sunduğu telefonlarla ülkemizde de büyük ilgi gören bir marka olan vivo, farklı ürünleriyle de karşımıza çıkıyordu. Dün X300 amiral gemisi telefonlarını tanıtan cihaz, aynı zamanda yeni kulaklıklarını da bizlerle buluşturdu. Bu cihazlara, **vivo TWS 5 **ismi verildi.

Vivo TWS 5 kablosuz kulaklıklar, dikkat çeken özellikleri çok uygun fiyata sunmasıyla iddialı bir model olarak piyasadaki yerini alacak. Silikonlu tasarımı benimseyen kulaklıkların önceki nesle benzer bir tasarımla geldiğini belirtelim.

vivo TWS 5 neler sunuyor?

Vivo TWS 5’in aslında iki versiyonu var. Biri standart, diğeri de Hi-Fi. Bu cihazların ikisine tamamen aynı diyebiliriz. Aralarındaki tek fark, ses kodeklerinin farklı olması ve birinin Hi-Fi ses desteği sunması. Her iki modelde de deepX 4.0 stereo ses, Hi-Res ses sertifikalarına sahip 11 mm sürücüler olduğunu belirtelim.

Üç mikrofonlu yapıya sahip vivo TWS 5 kulaklıklar, gelişmiş bir arama için yapay zekâ destekli gürültü azaltma özelliğine sahip. Şirkete göre cihaz, ortam gürültüsünü 60 desibele kadar düşürebilen bir ANC sistemiyle geliyor. Gürültü azaltma derinliği ise 28 desibel. Bu özellikler, 10 metrelik çalışma menzili, 42 ms düşük gecikme süresi, Bluetooth 5.4, IP54 dayanıklılık gibi özelliklerle eşleştirilmiş.

Şarj süresine gelecek olursak kulaklıklar, tek bir şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunabilecek. Şarj kutusuyla birlikte ise bu süre 48 saate çıkacak. Kulaklıkların belli dilleri destekleyen canlı çeviri desteğiyle geleceklerini de belirtelim. Standart modelin fiyatı 56 dolar, Hi Fi ise 70 dolara satılacak.

vivo TWS 5 özellikleri