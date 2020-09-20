Vivo, adı Vivo V20 SE olarak açıklanan bir akıllı telefonun duyurusunu yapmıştı. Telefonun özellikleri, resmi çıkışından birkaç gün önce ortaya çıktı.

Akıllı telefon piyasasının ilgi çekici firmalarından biri de Vivo. Firmanın geniş ürün yelpazesinde yer alan ürünlere yakın zamanda Vivo V20 SE adlı bir akıllı telefon ekleyeceğini açıklamıştı. Hatta bu telefonun tasarım görsellerini de paylaşmıştık.

Telefonun çıkışına birkaç gün kala, Sudhanshu Ambhore adlı bir Twitter kullanıcısı telefonun görüntülerini ve teknik özelliklerini açıkladı. Vivo V20 SE epey kalabalık bir pazarda mücadele etmeye hazırlanıyor.

Vivo V20 SE dikkatleri üzerinde topluyor

Twitter kullanıcısının açıkladığı özelliklere baktığımızda orta seviyede yer alacak bir telefonla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Fiyatına da bağlı olarak Vivo, bu cihazla birlikte fiyat performans anlamında dikkatleri üzerinde toplayabilir.

6,44 inç gibi bu segmentte artık standart sayabileceğimiz genişlikte bir ekrana sahip olan cihazda ekranın orta üst kısmında bir kamera çentiği yer alacak. AMOLED ekran Gorilla Glass 3 koruma ile birlikte gelecek.

Telefonun içinde ise Qualcomm Snapdragon 665 işlemciyi göreceğiz. Ona 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik edecek. Arka kısmında üç kamera olan akıllı telefonun 4K video çekebileceği söyleniyor. İşletim sistemi ise Android 10 tabanlı bir FunTouch OS 11 olacak.

Vivo V20 SE özellikleri

Twitter’da ortaya çıkan bilgilere göre telefonun teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran : 6.44", Full HD+, AMOLED, 1080 x 2400p çözünürlük, 403 ppi, 430 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass 3

: 6.44", Full HD+, AMOLED, 1080 x 2400p çözünürlük, 403 ppi, 430 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 665

: Qualcomm Snapdragon 665 Arka kamera : 48 MP (F/1.8) Ana kamera + 8 MP (F/2.2) Ultra Geniş Açı Kamerası + 2 MP (F/2.4) Bokeh kamerası

: 48 MP (F/1.8) Ana kamera + 8 MP (F/2.2) Ultra Geniş Açı Kamerası + 2 MP (F/2.4) Bokeh kamerası Ön kamera : 32 MP (F/2.0)

: 32 MP (F/2.0) Video kayıt : 4K 30FPS video kayıt

: 4K 30FPS video kayıt Batarya : 4100 mAh, 33 W Flash Charge hızlı şarj, USB-C şarj girişi

: 4100 mAh, 33 W Flash Charge hızlı şarj, USB-C şarj girişi RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB (+1 TB’a kadar microSD desteği)

: 128 GB (+1 TB’a kadar microSD desteği) Parmakizi Okuyucu : Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

: Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Funtouch OS 11

Telefonun hangi ülkelerde satışa çıkacağı ve nasıl bir fiyatlandırma izleneceği şu anda bilinmiyor. Sizce telefonun fiyatı ne kadar olmalı?