vivo'nun önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni akıllı telefonları vivo V20 ve V20 SE'nin render görüntüleri ortaya çıktı. Her iki telefon da vivo'nun tasarım anlayışını sürdürmeye devam edecek.

Önümüzdeki aylar boyunca birkaç akıllı telefonunu birden piyasaya sürecek olan vivo, eylül ayı bitmeden yeni vivo V20 ve vivo V20 SE akıllı telefonlarını seçili pazarlar için tanıtacağını duyurmuştu. Bu hafta başında bazı özellikleri ortaya çıkan iki yeni telefon, bu kez render görüntüleriyle karşımıza çıktı.

Render görüntülerinde yer alan akıllı telefonlar, vivo'nun artık klasikleşen tasarımını taşımaya devam ediyorlardı. Ancak iki telefonun ön tasarımları birbiriyle aynı olsa da arka tarafta bulunan kamera kurulumuna gelindiğinde işler değişiyordu. Vivo V20 SE, uzun dikdörtgen bir kamera kurulumuna sahipken vivo V20'de bu şekilde daha kısa bir dikdörtgen oluyordu.

vivo V20 SE render görüntüsü:

vivo V20 SE, render görüntülerine göre Oxygen Blue ve Gravity Black olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle akıllı telefon piyasasında yerini alacak. Öte yandan vivo V20 de aynı şekilde iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Ancak bu telefonun renk seçenekleri Sunset Melody ve Midnight Jazz şeklinde olacak.

Bugüne kadar öğrendiğimiz bilgilere göre vivo V20 SE, 6,44 inçlik FHD+ AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. Cihaz, Snapdragon 665 işlemcisine, 8 GB RAM'e ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Cihaz, gücünü 4.100 mAh'lik 33 W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryadan alacak.

vivo V20 render görüntüsü:

vivo V20 hakkında edinilen bilgilere göreyse telefon, yine 6,44 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. vivo V20 SE'nin abisi olacak olan telefon, Snapdragon 720G işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla gelecek. Cihazın bataryasıysa 4.000 mAh kapasiteye sahip olacak ve 33 W'lık hızlı şarj desteğini barındıracak.

Kamera kısmında vivo V20 SE, ön tarafta 32 MP, arka taraftaysa 48 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP'lik bokeh lensiyle bizi karşılayacak. vivo V20'nin ön kamerası 32 MP yerine 44 MP'lik çözünürlüğe sahip olacak. Arka kısımda 64 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP'lik monokromatik lens yer alacak.