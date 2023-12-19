vivo, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık için özel kampanyasını duyurdu. Bu kampanyada V29 5G gibi markanın önde gelen telefonlarında çok özel fırsatlar sunulacak.

21 Aralık, kuzey yarım küre için oldukça önemli bir tarih. Zira yılın en uzun gecesi, 21 Aralık'ta yaşanacak. Aslında 21 Aralık, yaz mevsiminin yaklaşmakta olduğunu da anlatan önemli bir tarih. Bu durumun farkında olan teknoloji devi vivo da 21 Aralık tarihine özel bir kampanya oluşturdu.

Türkiye'de ilgi gören teknoloji markaları arasında yer alan vivo, son dönemlerde ses getiren kampanyalara imza attı. Hatta şirket, yılbaşı için hazırladığı indirimleri de şimdiden müşterilerine sundu. 20-21 Aralık tarihlerinde ise tüm indirimlere ek olarak yeni indirimler yapılacak. Eğer şu sıralar yeni bir telefon arayışınız varsa özellikle de vivo V29 5G'ye göz atmalısınız.

Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü kamera kurulumu: Hem de kablosuz kulaklık hediyesiyle

vivo'nun en yeni modellerinden bir tanesi olan V29 5G, nispeten uygun fiyata tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek modellerin başında geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 778G işlemcisinden güç alan telefon, sahip olduğu 8 GB sanal RAM desteği sayesinde toplamda 16 GB'lik RAM kapasitesinin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. 2 büyük Android, 3 yıl boyunca güvenlik güncellemesi garantisi altında olan telefon hem Android'in en yeni özelliklerini kullanmanızı hem de güvenlikten ödün vermemenizi sağlayacak.

vivo V29 5G, her anlamda etkileyici bir telefon. 1.5K çözünürlük desteğine sahip 6.78 inç boyutundaki ekran, bu telefonun ultra yüksek görüntü kalitesine sahip olmasını sağlayacak. Telefonun 4.600 mAh kapasiteli bataryasının 80W hızlı şarj desteği sunuyor olması ile akıllı telefon endüstrisinin oldukça ötesinde.

vivo V29 5G, kamera özellikleriyle de mest eden bir model. OIS destekli 50 MP ana kamerayla donatılan telefon, pozlama genişletme özelliği ile en çok da gece çekimlerine odaklanıyor. Üstelik telefonun "Süper Ay" modu, doğrudan uzay fotoğrafçılığına odaklanıyor. Telefonun 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamerası olduğunu ve bu kamera kurulumunun yapay zekâ ile de desteklendiğini bir dipnot olarak belirtelim.

vivo V29 5G'nin kamera kurulumundaki etkileyici özelliklerden bir tanesi de "Star Işığı" adı verilen özel flaş teknolojisi. Geleneksel flaş ışıklarından 9 kat güçlü olan Star Işığı, en çok da portre fotoğraflarda fark yaratıyor. Zaten fazlasıyla güçlü olan 50 MP ana kamera, bu flaş ile pürüzsüz fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor. Star Işığı'nın etkisini, hemen aşağıdaki fotoğrafta kendiniz de görebilirsiniz.

Eğer siz de yılın en uzun gecesine yepyeni bir akıllı telefon ile girmek ve bu özel geceyi ölümsüzleştirmek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak vivo V29 5G ile ilgili detaylı bilgi alıp, sipariş geçebilirsiniz. Bu arada; vivo V29 5G satın alımınızda 1.999 TL değerindeki vivo TWS AIR kablosuz kulaklığın hediye edileceğini, üstelik vivo'nun internet sitesinde indirim kuponlarının sizleri beklediğini belirtelim.