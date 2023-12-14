vivo, daha önceden söz verdiği gibi 14 Aralık'ta S18 serisini resmen tanıtırken, akıllı telefon Çin'de piyasaya da çıktı. S18, Snapdragon 7 Gen 3 ile geliyor.

Çin'in büyük teknoloji üreticilerinden olan vivo, yeni S18 ailesinin lansmanını bugün gerçekleştirdi. Telefonlar, Çin'de piyasaya da sürüldü. Seride S18e, S18 ve S18 Pro modelleri bulunuyor. Bu modellerden S18'de Snapdragon 7 Gen 3 işlemci bulunurken, Pro modelde ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti karşımıza çıkıyor.

Telefonun arka kısmında büyük bir flaş, yuvarlak bir kamera yuvası, ön tarafta çift flaşlı selfie kamerası bulunuyor. Pro modelde OIS destekli Sony IMX920 sensör ve Samsung JN1 sensör yer alıyor. 12 megapiksellik kamera ise Sony IMX663 sensör kullanıyor.

İşte vivo S18 serisinin özellikleri

vivo S18e

Ekran 6,67 inç AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 20:9 İşlemci MediaTek Dimensity 7200, Mali-G610 MP4 GPU RAM ve Depolama 256 GB - 12 GB / 512 GB - 12 GB Arka Kamera 50 MP Sony ana kamera, 2 MP makro sensör, LED flaş Ön Kamera 16 MP kamera Yazılım Android 14 tabanlı Origin OS 4 Batarya 4800mAh, 80W hızlı şarj Bağlantı Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS Ek Özellikler Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma Boyutlar 162,35 x 74,85 x 7,69 mm, 193 gram

vivo S18

Ekran 6,78 inç kıvrımlı AMOLED, 2800x1260 piksel, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Adreno 720 GPU RAM ve Depolama 8 GB/12 GB/16 GB - 256 GB/512 GB Arka Kamera 50 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş lens Ön Kamera 50 MP Yazılım Android 14 Tabanlı Origin OS 4 Batarya 5000 mAh, 8W hızlı şarj Bağlantı Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS Ek Özellikler Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma Boyutlar 164,36 x 75,1 x 7,45 mm, 185,8 gram

vivo S18 Pro

Ekran 6,78 inç kıvrımlı AMOLED, 2800x1260 piksel, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 9200+, Mali-G715 GPU RAM ve Depolama 12 GB/16 GB - 256 GB/512 GB Arka Kamera 50 MP ana kamera, 50 MP ultrageniş lens, 12 MP telefoto sensörü Ön Kamera 50 MP, çift yumuşak ışık Yazılım Android 14 Tabanlı Origin OS 4 Batarya 5000 mAh, 8W hızlı şarj Bağlantı Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS Ek Özellikler Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma Boyutlar 164,36 x 75,1 x 7,45 mm, 185,8 gram

vivo S18 serisinin fiyatları