vivo S18 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatları

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
vivo, daha önceden söz verdiği gibi 14 Aralık'ta S18 serisini resmen tanıtırken, akıllı telefon Çin'de piyasaya da çıktı. S18, Snapdragon 7 Gen 3 ile geliyor.

Çin'in büyük teknoloji üreticilerinden olan vivo, yeni S18 ailesinin lansmanını bugün gerçekleştirdi. Telefonlar, Çin'de piyasaya da sürüldü. Seride S18e, S18 ve S18 Pro modelleri bulunuyor. Bu modellerden S18'de Snapdragon 7 Gen 3 işlemci bulunurken, Pro modelde ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti karşımıza çıkıyor. 

Telefonun arka kısmında büyük bir flaş, yuvarlak bir kamera yuvası, ön tarafta çift flaşlı selfie kamerası bulunuyor. Pro modelde OIS destekli Sony IMX920 sensör ve Samsung JN1 sensör yer alıyor. 12 megapiksellik kamera ise Sony IMX663 sensör kullanıyor.

İşte vivo S18 serisinin özellikleri

vivo 18 pro

vivo S18e

Ekran 6,67 inç AMOLED, Full HD+, 120 Hz, 20:9
İşlemci MediaTek Dimensity 7200, Mali-G610 MP4 GPU
RAM ve Depolama 256 GB - 12 GB / 512 GB - 12 GB
Arka Kamera 50 MP Sony ana kamera, 2 MP makro sensör, LED flaş
Ön Kamera 16 MP kamera
Yazılım Android 14 tabanlı Origin OS 4
Batarya 4800mAh, 80W hızlı şarj
Bağlantı Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS
Ek Özellikler Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma
Boyutlar 162,35 x 74,85 x 7,69 mm, 193 gram

vivo S18

Ekran 6,78 inç kıvrımlı AMOLED, 2800x1260 piksel, 120 Hz
İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Adreno 720 GPU
RAM ve Depolama 8 GB/12 GB/16 GB - 256 GB/512 GB
Arka Kamera 50 MP ana kamera, 8 MP ultrageniş lens
Ön Kamera 50 MP
Yazılım Android 14 Tabanlı Origin OS 4
Batarya 5000 mAh, 8W hızlı şarj
Bağlantı Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS
Ek Özellikler Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma
Boyutlar 164,36 x 75,1 x 7,45 mm, 185,8 gram

vivo S18 Pro

Ekran 6,78 inç kıvrımlı AMOLED, 2800x1260 piksel, 120 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 9200+, Mali-G715 GPU
RAM ve Depolama 12 GB/16 GB - 256 GB/512 GB
Arka Kamera 50 MP ana kamera, 50 MP ultrageniş lens, 12 MP telefoto sensörü
Ön Kamera 50 MP, çift yumuşak ışık
Yazılım Android 14 Tabanlı Origin OS 4
Batarya 5000 mAh, 8W hızlı şarj
Bağlantı Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS
Ek Özellikler Ekrana gömülü parmak izi okuyucu, yüz tanıma
Boyutlar 164,36 x 75,1 x 7,45 mm, 185,8 gram

vivo S18 serisinin fiyatları

  Vivo S18e Vivo S18 Vivo S18 Pro
8GB + 256GB - RMB 2,299 (9.439 TL) -
12GB + 256GB RMB 2,099 (8.619 TL) RMB 2,599 (10.671 TL) RMB 3,199 (13.135 TL)
12GB + 512GB RMB 2,299 (9.439 TL) RMB 2,799 (11.492 TL) RMB 3,499 (14.367 TL)
16GB + 512GB - RMB 2,999 (12.313 TL) RMB 3,699 (15.188 TL)

 

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.mysmartprice.com/gear/vivo-s18-series-with-qualcomm-snapdragon-7-gen-3-soc-launched-in-china-price-specifications/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler