vivo, hem kamera hem de ekran özellikleriyle dikkat çeken telefonu v30'u duyurdu. vivo V30, orta seviye bir telefon olmasına rağmen bazı özellikleriyle amiral gemilerine taş çıkarıyor.

Son dönemde popülaritesini iyiden iyiye artıran Çinli akıllı telefon markası vivo, orta segmentteki en yeni telefonu olan vivo V30'u duyurdu. Kavisli ekranı ile premium bir görünüme sahip olan vivo V30, arka tarafta ise eşine pek rastlamadığımız bir kamera kurulumu sunuyor.

vivo, V30'u "50 ay sorunsuz deneyim" sloganı ile tüketicilerin beğenisine sunuyor. Kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkan akıllı telefonun bu açıklamadan yola çıkarak 3 Android yükseltme güncellemesi alacağını tahmin edebiliriz. Gelelim vivo V30'un sunacağı teknik özelliklere…

vivo V30, ekran kalitesiyle amiral gemisi telefonlarla yarışıyor

6,78 inç büyüklüğündeki ekranında 1260p çözünürlük sunan vivo V30, 2.800 nit maksimum ekran parlaklığıyla amiral gemisi telefonlara göz kırpıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörünün bulunduğunu da belirtelim.

vivo V30, performans noktasında ise Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye güveniyor. 12 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar dahili depolama alanı seçenekleri sunan telefonda 80W'a kadar hızlı şarj desteği sunan, 5.000 mAh batarya bulunuyor.

vivo V30 özellikleri İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 Ekran 6,78 inç 1260x2800 piksel, 120Hz AMOLED RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka Kamera 50 MP f/1.9 ana kamera

50 MP ultra geniş açı kamera Ön Kamera 50 MP, f/2.0 Batarya 5.000 mAh, 80W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 14

Vivo V30'un fiyatı açıklanmadı. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de henüz bilinmiyor.