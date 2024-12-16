vivo, V40 modelinin en dikkat çeken kamera özellikleri arasında yer alan ZEISS stillerini listeledi. Bu stiller, her türlü koşulda yüksek kalitede görüntüler yakalamanızı sağlıyor.

vivo, en dikkat çeken telefonlarından olan V40’ı yakın zamanda ülkemizde de satışa sunmuştu. Cihaz, birçok konuda öne çıkan özelliklere sahipti. Bunlardan biri de hiç şüphesiz ZEISS iş birliğiyle gelen kameralarıydı.

ZEISS iş birliği, telefonun görüntüleme deneyimini arşa çıkarmasını sağlamıştı. Şimdi ise şirket, V40’ın kamerası ile gelen ZEISS stillerini paylaştı.

ZEISS stilleri, her koşula uygun çekimler yapmayı sağlıyor

Öncelikle vivo V40’ın kamerasında bir bahsedelim. Cihaz, 50 MP’lik ZEISS OIS ana kamerayla geliyor. Ona, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik ultra geniş kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise yine 50 MP’lik ZEISS teknolojilerini kullanan bir selfie kamerası görüyoruz.

ZEISS stilleri, vivo V40 kullanarak çekilen fotoğrafların bir üst seviyeye çıkmasına olanak tanıyor. Kullanıcı, sinematik bir hava yakalamaktan farklı dış mekânlara kadar her türlü koşula uygun yüksek kaliteli görüntüler yakalayabiliyor. Bu stilleri aşağıdan görebilirsiniz:

ZEISS Biotar Stili Bokeh : Dış mekânlar için uygun olan bu efekt, keskin kenarlara sahip zeytin şekilli ışık patlamaları ve merkezden kenarlara doğru kedi gözü efekti sunuyor.

: Dış mekânlar için uygun olan bu efekt, keskin kenarlara sahip zeytin şekilli ışık patlamaları ve merkezden kenarlara doğru kedi gözü efekti sunuyor. ZEISS Planar Stili Bokeh : Bu mod yatay benekli ışık kaynakları ile bir bokeh efekti yaratabiliyor.

: Bu mod yatay benekli ışık kaynakları ile bir bokeh efekti yaratabiliyor. ZEISS Distagon Stili Bokeh : Distagon Tarzı Bokeh, fotoğraflara altıgen şekillerde bokeh efekti vermeyi sağlıyor.

: Distagon Tarzı Bokeh, fotoğraflara altıgen şekillerde bokeh efekti vermeyi sağlıyor. ZEISS Sonnar Stili Bokeh: Arka planı tamamen bulanıklaştıran bu mod, arka plana yumuşak bir bokeh efekti veriyor.

Arka planı tamamen bulanıklaştıran bu mod, arka plana yumuşak bir bokeh efekti veriyor. ZEISS B-Speed Stili Bokeh : Diyafram hafif kısıldığında, kendine özgü bir yay-üçgen bokeh efekti oluşturur. Bu lensler, Taxi Driver gibi Oscar ödüllü filmlerde kullanılmıştır.

: Diyafram hafif kısıldığında, kendine özgü bir yay-üçgen bokeh efekti oluşturur. Bu lensler, Taxi Driver gibi Oscar ödüllü filmlerde kullanılmıştır. ZEISS Cinematic Stili Bokeh : Oval şekilli bokeh modu, 2,39:1 en boy oranında fotoğraflar çekerken görüntüye sinematik bir tema vermeyi amaçlıyor.

: Oval şekilli bokeh modu, 2,39:1 en boy oranında fotoğraflar çekerken görüntüye sinematik bir tema vermeyi amaçlıyor. ZEISS Cine-flare Portre: Filmlerde görülen efekti simüle eden mod, arka planda güçlü bir ışık kaynağı altında, ZEISS sinema lenslerinin parlama efekti simülasyonuyla bir parlama oluşturabiliyor.

vivo 40 incelememiz için

vivo V40'ın özellikleri için