vivo, uzun zamandır beklenen V40 serisini bizlerle buluşturdu. Amiral gemisi seviyesinde özellikler sunan telefonlar, standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşuyor.

Bütçe dostu modelleriyle bildiğimiz vivo, uzun süredir beklenen V40 serisini resmen tanıttı. Seri, standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşuyor ve uygun fiyata iddialı özellikler sunmalarıyla dikkat çekiyor.

Tasarım açısından benzer olan iki telefonda da delikli ekran tasarımı var. Oldukça ince olduklarını da söylemek mümkün. Cihazlar, 6,78 inçlik 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip. Her ikisinde de maksimum parlaklık 4500 nit. Parmak izi sensörü ise ekran içine yerleştirilmiş.

Snapdragon ve Dimensity işlemciler, iddialı kameralar ve dahası

Cihazların farklılık gösterdiği kısımlardan birisi işlemci tarafı. Standart modelde Qualcomm’un geçen yıl tanıttığı orta segment işlemcisi Snapdragon 7 Gen 3’ü görüyoruz. Pro’da ise MediaTek’in geçen yılki amiral gemisi seviyesindeki Dimensity 9200+ var. Yani aralarında önemli bir performans farkı karşımıza çıkacak.

Bu işlemciler, 8/12 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Standart modelde 128/256/512 GB depolama sunuluyor. Pro’da 128 GB’lık versiyon yok. Her iki telefonun IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla geldiğini belirtelim.

Kamera tarafında da farklılıklar var. Her iki cihazda da ZEISS iş birliği sürdürülmüş ve yüksek kalite görüntüleme teknolojisi vadedilmiş. vivo V40’ta 50 MP’lik ana ve 50 MP’lik ultra geniş kamera görüyoruz. V40 Pro’da ise 50 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 50 MP telefoto var. Her iki cihazda 50 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

İki cihazda da 80W hızlı şarj destekli 5500 mAh’lik büyük batarya bizi karşılıyor. Kutudan, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile çıkıyorlar.

vivo V40 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1260 x 2800p, 120 Hz, 4500 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.88), 50 MP (f/2.0) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Batarya 5500 mAh (80W) İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14)

vivo v40 fiyatı

8 GB + 128 GB 416 dolar 8 GB + 256 GB 440 dolar 12 GB + 512 GB 500 dolar

vivo V40 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1260 x 2800p, 120 Hz, 4500 nit, AMOLED İşlemci Dimensity 9200+ RAM 8/12 GB Depolama 256/512 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.88), 50 MP (f/2.0), 50 MP (f/1.85) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Batarya 5500 mAh (80W) İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14)

vivo V40 Pro fiyatı