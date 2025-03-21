vivo, V50 serisinin en yeni üyesi V50 Lite 5G'yi resmen duyurdu. Telefonun fiyatı da özellikleri de hiç fena değil. Peki vivo V50 Lite 5G neler sunuyor?

Çinli teknoloji devi vivo, V50 serisi telefonlarına yeni bir üye daha ekledi. Şirket, düzenlediği etkinlikte V50 Lite 5G isimli modelini duyurdu. Telefon, fena sayılmayan özellikleri ile alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyor.

vivo V50 Lite 5G, 6.77 inç FHD+ çözünürlük sunan bir OLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.800 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 32 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda vivo V50 Lite 5G

MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan akıllı telefon, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 arayüzü ile çalışan vivo V50 Lite 5G, 90W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek. Şirkete göre telefonun bataryası, 57,5 dakikada sıfırdan yüzde yüze kadar şarj olabilecek.

Telefonun arka kısmına baktığımızda oldukça büyük bir çerçevenin içine yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan Sony IMX882 sensörlü ana kamera ile 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. V50 Lite 5G'nin kamera kurulumu, yapay zekâ ile destekleniyor.

vivo V50 Lite 5G

Ekran 6.77 inç, FHD+ (1.080 x 2.392 piksel), 120 Hz, 1.800 nit, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 12 GB (LPDDR4X) Depolama 512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP Batarya 6.500 mAh (90W) İşletim Sistemi FuntouchOS 15 (Android 15)

vivo V50 Lite 5G fiyatı: