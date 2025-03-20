Huawei, dikey katlanabilen ekranlı yeni telefonu Pura X'i duyurdu. 16:10 oranı ile çok garip görünen telefon, fiyatı ile de gündemden düşmeyecek gibi duruyor. İşte Pura X'in özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Pura X"i duyurdu. Samsung Galaxy Z Flip serisi gibi dikey katlanabilen telefon, 16:10 oranıyla tüketicilere ilginç bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Huawei Pura X'in 6.3 inç boyutlu ekranı, 16:10 oranında olması nedeniyle 2120 x 1320 piksel çözünürlük sunuyor. 1-120 Hz değişken tazeleme oranı sunan ekran, 2.500 nit tepe parlaklık değerine sahip. İç ekrandaki selfie kameranın kaç MP çözünürlük sunduğu ise şimdilik bilinmiyor.

Karşınızda Huawei Pura X

Telefon katlandığı zaman 3.5 inç boyutlu ikinci bir küçük ekran kullanılabiliyor. 980 x 980 piksel çözünürlük sunan bu ekran da 1-120 Hz değişken ekran tazeleme oranı sunuyor. Küçük ekranın hemen üst tarafında ise 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen üçünci bir kameranın yer aldığı çerçeve bizleri karşılıyor.

Huawei, katlanabilir ekranlı yeni telefonunda hangi işlemciyi kullandığını açıklamadı. Ancak bu telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kombinasyonuna ev sahipliği yapacak. 4.720 mAh kapasiteli bir bataryası bulunacak telefon, 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. İşletim sistemi cephesinde ise Android'den tamamen bağımsız Harmony OS 5 yer alacak.

Huawei Pura X teknik özellikleri:

Ekran İç Ekran: 6.3 inç, 16:10, 2120 x 1320 piksel, 1-120 Hz, 2.500 nit

Dış Ekran: 3.5 inç, 980 x 980 piksel, 1-120 Hz, 2.500 nit İşlemci Açıklanmadı RAM 12 GB Depolama 256 GB Ön Kamera Açıklanmadı Arka Kamera 50 MP + 40 MP + açıklanmadı Batarya 4.720 mAh (66W) İşletim Sistemi Harmony OS 5

Huawei Pura X fiyatı: