Bütçe dostu telefonları oldukça popüler olan vivo'dan şimdi de vivo V50 serisi geliyor.

vivo, bir sonraki V serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi, vivo V50 serisi üzerinde çalışıyor ve şu anda vivo V50 ve vivo V50e olmak üzere iki modeli test aşamasında.

Gelişme ilk olarak Smartprix adlı teknoloji platformunun IMEI veritabanında bu iki yeni vivo modelinin listelendiğini tespit etmesiyle ortaya çıktı. vivo'nun yeni seri için daha fazla model üzerinde çalıştığı düşünülüyor ancak şimdilik yalnızca iki tanesi doğrulanabildi.

vivo V50'nin tasarımı vivo V40'a benzeyecek

vivo'nun önceki modellerine bakıldığında, vivo V40 tasarım ve teknik özellikler açısından büyük ölçüde vivo V30’a benzerlik göstermişti. Şu anda test edilen vivo V50 serisinin de vivo v40 ile benzerlik taşıması bekleniyor.

IMEI veritabanına göre vivo V50 modeli V2427, vivo V50e ise V2428 model numarasıyla listelenmiş durumda. Geçmiş modeller incelendiğinde vivo V40e'nin işlemci ve hızlı şarj özelliklerinde, önceki model olan vivo V30e'ye kıyasla önemli iyileştirmeler sunduğu biliniyor. Benzer şekilde vivo V50e'nin de daha gelişmiş kamera sensörleri, daha hızlı şarj ve daha güçlü bir işlemciyle gelmesi bekleniyor.

vivo V50 serisi Şubat 2025'te tanıtılabilir

vivo V50 serisinin resmî çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı ancak önceki lansmanlara bakıldığında tahmin yürütmek mümkün. vivo V30, Şubat 2024'te, vivo V40 ise Haziran 2024'te piyasaya sürülmüştü. Bu doğrultuda benzer bir lansman aralığı tercih edilirse vivo V50'nin Şubat 2025'te tanıtılması muhtemel görünüyor.

Peki sizin vivo'nun yeni serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.