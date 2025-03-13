vivo, yeni V50 serisini Türkiye'de gerçekleştirdiği lansmanla birlikte satışa sundu.

vivo, giriş ve orta segmentte telefon arayanları memnun edecek yeni V50 serisini Türkiye'de satışa sundu.

Fotoğrafçılık tutkunlarının yeni gözdesi vivo V50

V50 modelinin dikkat çeken noktası kamerasında yatıyor. Profesyonel seviye portre fotoğrafçılığını kullanıcılarla buluşturan vivo V50, ZEISS iş birliğiyle geliştirilen 50MP ana kamerası, üstün optik kalitesiyle her kareyi benzersiz bir detayla yakalıyor.

AI Görüntü Stüdyo, AI Silme 2.0 ve Film Kamera Modu gibi yenilikçi özellikler sayesinde fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye taşıyan telefon, 4K video desteği ile de dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli çekimler yapmak isteyenler için tasarlanan vivo V50, her anı ultra net görüntü kalitesiyle ölümsüzleştiriyor.

Büyük pil ömrü ve etkileyici ekrana sahip vivo V50 Lite

vivo V50 Lite ise büyük pili ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. 6.500 mAh kapasiteli pili, 90W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede dolarak uzun süreli kullanım sunuyor.

Snapdragon 685 işlemcisi ve 8 GB RAM ile güçlü bir performans sağlayan telefon, 6.77 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor.

vivo V50 özellikleri

Ekran 6,77 inç AMOLED, 2392×1080

120 Hz yenileme hızı İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50MP ZEISS OIS ana kamera

50MP geniş açılı lens Ön Kamera 50MP Pil 6.000 mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı FuntouchOS 15

vivo V50 Lite özellikleri

Ekran 6,77 inç FHD+ AMOLED, 2392×1080

120 Hz yenileme hızı İşlemci Snapdragon 685 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50MP ana kamera

2MP yardımcı kamera (derinlik modu) Ön Kamera 32MP Pil 6.500 mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı FuntouchOS 15

vivo V50 serisi fiyatı

vivo V50 31.999 TL vivo V50 Lite 18.999 TL