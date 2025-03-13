vivo, giriş ve orta segmentte telefon arayanları memnun edecek yeni V50 serisini Türkiye'de satışa sundu.
Fotoğrafçılık tutkunlarının yeni gözdesi vivo V50
V50 modelinin dikkat çeken noktası kamerasında yatıyor. Profesyonel seviye portre fotoğrafçılığını kullanıcılarla buluşturan vivo V50, ZEISS iş birliğiyle geliştirilen 50MP ana kamerası, üstün optik kalitesiyle her kareyi benzersiz bir detayla yakalıyor.
AI Görüntü Stüdyo, AI Silme 2.0 ve Film Kamera Modu gibi yenilikçi özellikler sayesinde fotoğrafçılık deneyimini üst seviyeye taşıyan telefon, 4K video desteği ile de dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli çekimler yapmak isteyenler için tasarlanan vivo V50, her anı ultra net görüntü kalitesiyle ölümsüzleştiriyor.
Büyük pil ömrü ve etkileyici ekrana sahip vivo V50 Lite
vivo V50 Lite ise büyük pili ve dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. 6.500 mAh kapasiteli pili, 90W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede dolarak uzun süreli kullanım sunuyor.
Snapdragon 685 işlemcisi ve 8 GB RAM ile güçlü bir performans sağlayan telefon, 6.77 inç FHD+ AMOLED ekranı ve 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor.
vivo V50 özellikleri
|Ekran
|6,77 inç AMOLED, 2392×1080
120 Hz yenileme hızı
|İşlemci
|Snapdragon 7 Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50MP ZEISS OIS ana kamera
50MP geniş açılı lens
|Ön Kamera
|50MP
|Pil
|6.000 mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı FuntouchOS 15
vivo V50 Lite özellikleri
|Ekran
|6,77 inç FHD+ AMOLED, 2392×1080
120 Hz yenileme hızı
|İşlemci
|Snapdragon 685
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50MP ana kamera
2MP yardımcı kamera (derinlik modu)
|Ön Kamera
|32MP
|Pil
|6.500 mAh, 90W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı FuntouchOS 15
vivo V50 serisi fiyatı
|vivo V50
|31.999 TL
|vivo V50 Lite
|18.999 TL
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