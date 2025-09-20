Tümü Webekno
vivo, Sudan Ucuza Satacağı Telefonu Y50i'yi Duyurdu: İşte Fiyatı!

vivo, uygun fiyatlı yeni telefonu Y50i'yi duyurdu. Günlük ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olan telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte vivo Y50i'nin fiyatı ve özellikleri...

vivo, Sudan Ucuza Satacağı Telefonu Y50i'yi Duyurdu: İşte Fiyatı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi vivo, bütçe dostu telefonu Y50i'yi duyurdu. Günlük ihtiyaçları karşılayacak özelliklerle donatılan akıllı telefon, satışa sunulduğu bölgelerde ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte vivo Y50i'nin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

vivo'nun yeni akıllı telefonunda HD+ çözünürlük sunan 6.74 inç boyutlu LCD ekran bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. 5 MP çözünürlük sunan selfie kameranın yer aldığı telefonda yan panele yerleştirilmiş parmak izi okuyucu sensör de bulunuyor.

Karşınızda vivo Y50i:

Başlıksız-1

MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan vivo Y50i, bu işlemciyi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile kombine ediyor. 15W şarj desteği sunan 6.000 mAh'lık bir batarya ile donatılan Y50i, Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzü ile çalışıyor. vivo'nun yeni akıllı telefonunda 3,5 mm kulaklık girişi bulunduğunu da belirtelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dikey olarak hizalanmış ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana arka kamera bulunuyor. İkinci sensörün özelliklerine ilişkin herhangi bir şey söylenmiyor.

vivo Y50i teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.74 inç, HD+, 90 Hz, 1.000 nit, LCD
İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera 13 MP
Batarya 6.000 mAh (15W)
İşletim Sistemi OriginOS 5 (Android 15)
vivo Y50i fiyatı:

Versiyon Fiyatı
6 GB + 128 GB 210 dolar
