vivo, Sudan Ucuza Satacağı Telefonu Y50i'yi Duyurdu: İşte Fiyatı!

Çinli teknoloji şirketi vivo, bütçe dostu telefonu Y50i'yi duyurdu. Günlük ihtiyaçları karşılayacak özelliklerle donatılan akıllı telefon, satışa sunulduğu bölgelerde ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte vivo Y50i'nin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

vivo'nun yeni akıllı telefonunda HD+ çözünürlük sunan 6.74 inç boyutlu LCD ekran bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. 5 MP çözünürlük sunan selfie kameranın yer aldığı telefonda yan panele yerleştirilmiş parmak izi okuyucu sensör de bulunuyor.

Karşınızda vivo Y50i:

MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan vivo Y50i, bu işlemciyi 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile kombine ediyor. 15W şarj desteği sunan 6.000 mAh'lık bir batarya ile donatılan Y50i, Android 15 tabanlı OriginOS 5 arayüzü ile çalışıyor. vivo'nun yeni akıllı telefonunda 3,5 mm kulaklık girişi bulunduğunu da belirtelim.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dikey olarak hizalanmış ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana arka kamera bulunuyor. İkinci sensörün özelliklerine ilişkin herhangi bir şey söylenmiyor.

vivo Y50i teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.74 inç, HD+, 90 Hz, 1.000 nit, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP Batarya 6.000 mAh (15W) İşletim Sistemi OriginOS 5 (Android 15)

vivo Y50i fiyatı: