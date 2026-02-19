vivo V70, Duyurulduğu Gibi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Ön Sipariş Kampanyası!

vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte v70 isimli yeni telefonunu duyurdu. Orta segment telefon, an itibarıyla Türkiye'de de ön siparişe açılmış durumda. İşte vivo V70'in fiyatı, özellikleri ve vivo Türkiye'nin ön sipariş kampanyası...

Çinli teknoloji şirketi vivo'dan Türkiye'deki hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte V70 ismini verdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Ayrıca bu akıllı telefon an itibarıyla Türkiye'de de ön siparişe açılmış durumda.

6.59 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan 120 Hz'lik AMOLED ekranla donatılan telefon, 5.000 nit tepe parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Sahip olduğu düşük mavi ışık sertifikası ile göz sağlığını koruyan vivo V70, 50 MP çözünürlük sunan ZEISS selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda vivo V70

vivo'nun yeni akıllı telefonunda Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile desteklenen V70, 12 GB'ye kadar sanal RAM desteği sunuyor. Telefonun 6.500 mAh kapasiteli bataryası 90W hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. vivo V70, Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çalışıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda eski iPhone'ları andıran bir tasarım görüyoruz. Ana kamera 50 MP çözünürlük sunuyor ve Sony LYT-700V sensör içeriyor. Ayrıca 50 MP çözünürlük sunan ZEISS üretimi telefoto kamera ile 8 MP ultra geniş açılı kamera da v70'te bizleri bekliyor. vivo, yeni telefonunu yapay zekâ ile destekliyor.

vivo V70 teknik özellikleri:

Ekran 6.59 inç, 1.5K (2750 x 1260 piksel), 120 Hz, 5.000 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 RAM 12 GB (LPDDR5X) Depolama 256 GB (UFS 4.1) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.88) + 50 MP (f/2.65) + 8 MP (f/2.2) Batarya 6.500 mAh (90W) İşletim Sistemi OriginOS 6 (Android 16)

vivo V70 Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 54.999 TL

vivo Türkiye, yeni akıllı telefonunun lansmanını dikkat çeken kampanyalarla kutluyor. Bu bağlamda; bu telefonu ön sipariş kapsamında satın alırsanız 1.999 TL karşılığında vivo TWS3e kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip oluyorsunuz. Ayrıca 2.000 TL değerindeki hediye kutusu (telefon standı, termos, anahtarlık) ve WhatsApp kanalına katılmanız hâlinde geçerli olacak 3.000 TL değerindeki indirim kuponu kampanyası da sizleri bekliyor.