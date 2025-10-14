Tümü Webekno
vivo, İçinde Kendi Yapay Zekâsı Olan Akıllı Saati Watch GT 2'yi Duyurdu!

vivo, oldukça iyi özelliklerle donattığı yeni akıllı saati Watch GT 2'yi duyurdu. Apple Watch benzeri bir tasarıma sahip olan akıllı saat, yerleşik DeepSeek desteği ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Üstelik bu akıllı saatin fiyatı da çok iyi!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi vivo, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte yepyeni ürünlerini duyurdu. Bu bağlamda; etkinliğin parlayan serisi hiç şüphesi X300 serisi akıllı telefonlardı. Ancak vivo'nun yeni kablosuz kulaklığı ve bu haberimizde bahsedeceğimiz yeni akıllı saati Watch GT 2 de büyük ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo Watch GT 2, 2.07 inç boyutunda kavisli AMOLED ekranla donatıldı. 432x514 piksel çözünürlük ve 2.400 nit maksimum parlaklık sunan ekran, dikdörtgen tasarımlı alüminyum kasaya bağlanıyor. Bu tasarım özellikleri, vivo Watch GT 2'ye Apple Watch Ultra 3 havası katmış durumda.

Karşınızda vivo Watch GT 2!

Başlıksız-1

vivo'nun yeni akıllı saatini benzersiz kılan özelliği, Çin'in popüler üretken yapay zekâsı DeepSeek'i destekliyor olması. Bu entegrasyon kapsamında bir yapay zekâ koçu geliştiren vivo, kullanıcının yapay zekâ üzerinden gerçek zamanlı sorular sormasını ve yanıtlar almasını sağlayacak.

vivo Watch GT 2, 695 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı ve Bluetooth bağlantısı aktifken 33 güne kadar kullanım imkânı sunacak. Bluetooth 5.4 ve NFC desteği sayesinde temassız ödemeler için kullanılabilecek akıllı saat, BlueOS 3 işletim sistemiyle çalışacak.

Başlıksız-1

vivo'nun yeni akıllı saati sağlık ve spor takibi açısından da gayet yeterli durumda. Bu akıllı saatte 100'den fazla spor modu takibi gerçekleştirilebilecek. Ayrıca stres seviyesi takibi, uyku kalitesi, kalp atış hızı ölçümü, adet döngüsü ve gürültü algılama gibi sağlık özellikleri, vivo Watch GT 2'de bulunacak.

vivo Watch GT 2 fiyatı:

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre Watch GT 2 sahibi olmak isteyen bir tüketici, standart versiyon için sadece 70 dolar ödeme yapacak. eSIM versiyona sahip olmak isteyen tüketicinin ödeyeceği tutar ise 100 dolar olarak açıklandı. vivo Watch GT 2'nin küresel pazarlara ne zaman geleceği şimdilik belli değil.

