vivo, tanıtmaya hazırlandığı X200 Ultra, X Fold5 ve X200s serileriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. vivo X Fold5 ve X200s çıkış tarihi belli oldu.

vivo, akıllı telefon dünyasına yeni oyuncular getirmeye hazırlanıyor. vivo, tanıtmaya hazırlandığı X200 Ultra, X Fold5 ve X200s serileriyle karşımıza çıkacak. İşte vivo'nun X200 Ultra, X Fold5 ve X200s modellerinin çıkış tarihi!

X200 Ultra, X Fold5 ve X200s modelleri için geri sayım resmen başladı. vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni modellerinin çıkış tarihi ise şimdiden merak konusu oldu.

X200 Ultra, X Fold5 ve X200s ne zaman çıkacak?

vivo X200 Ultra güçlü kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Sızdırılan bilgilere göre ise oldukça güçlü bir kamera sistemine sahip olacak. Kamera özellikleriyle adından çokça söz ettiren vivo X200 Ultra'nın ise mart ayında tanıtılacağı belirtiliyor.

vivo aynı zamanda katlanabilir telefon pazarına da giriş yapmaya hazırlanıyor. X Fold5 ve X Fold5 Pro modellerinin haziran ayında sunulması bekleniyor. Bu yeni modellerin daha önceki katlanabilir telefon modellerine kıyasla daha gelişmiş özellikler sunması bekleniyor.