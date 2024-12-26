vivo, yılbaşında sevdiklerine hediye almak isteyenleri mest edecek "Yeni Yıl Fırsatları!" kampanyasını duyurdu. İşte kampanya kapsamında değerlendirebileceğiniz ürünler...

Türkiye'de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi vivo, sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyen tüketicileri memnun edecek kampanyasını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre vivo ürün alımlarında 6.000 TL'ye varan indirim kuponlarının yanı sıra hediye ürün avantajları da sunulacak.

vivo'nun yeni yıl heyecanı için başlattığı "Yeni Yıl Fırsatları!" isimli kampanya, markanın en popüler ürünlerini kapsıyor. Bu bağlamda; V40, V40 Lite veya Y19s modellerinden bir tanesini tercih ederseniz ciddi avantajlar yakalamış oluyorsunuz.

vivo'nun Yeni Yıl Fırsatları! kampanyasında öne çıkanlar

vivo'nun Yeni Yıl Fırsatları! kapsamında dikkat çeken modellerden biri, V40. Bu akıllı telefon için 2.000 TL'lik indirimin yanı sıra TWS3E kablosuz kulaklık fırsatı da sunuluyor. 1,999 TL değerindeki kablosuz kulaklığa, ücretsiz olarak sahip olmuş oluyorsunuz.

vivo V40'ın teknik özellikleriyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

vivo V29 Lite için yapılan kampanya da hiç fena değil. Şirket, bu modelinde tam 6.000 TL'lik indirim uyguluyor. Böylelikle oldukça uygun bir fiyata etkileyici özelliklere sahip yepyeni bir telefon satın alabiliyorsunuz.

vivo V29 Lite'ın teknik özellikleriyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

vivo'nun bütçe dostu telefonları arasında yer alan Y19s modeli de Yeni Yıl Fırsatları! kampanyasında dikkat çekiyor. Bu akıllı telefon, yüzde 0 faizli 6 ay taksitle satın alınabilecek. Ayrıca TWS3E kablosuz kulaklık, kampanya kapsamında hediye edilecek.

vivo Y19s'in teknik özellikleriyle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

vivo tarafından yapılan açıklamaya göre Yeni Yıl Fırsatları! kampanyası, 2 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Eğer kampanya ile ilgili detaylı bilgi edinmek isterseniz buradaki bağlantı üzerinden myvivoshop'a ulaşabilirsiniz.

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