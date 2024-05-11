vivo'nun önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandığı yeni telefonu X100s, tüm özellikleriyle ifşa oldu. Telefon, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, uzun bir süredir yaklaşmakta olan yeni telefonu "X100s" ile gündemde. Aslına bakacak olursak bugüne kadar yaşanan sızıntılar, telefonun neredeyse tüm özelliklerini gözler önüne sermişti. Bugün paylaşılan yeni bilgilerle vivo X100s'in neler sunacağı gün yüzüne çıkmış oldu.

akıllı telefon sektörünün en popüler sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, vivo X100s'in tüm özelliklerini açıkladı. Paylaşılan bilgiler, telefonun gerçekten de ilgi göreceğini gözler önüne seriyor.

vivo X100s'in sızdırılan tüm özellikleri:

Ekran 6.78 inç, (2800 x 1260 piksel) 1.5K, İşlemci MediaTek Dimensity 9300+ RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 64 MP (3x periskop) Batarya 5.100 mAh (100W) Kalınlık 7,8 mm Ağırlık 203 gram

Geçtiğimiz günlerde de vivo X100s ile çekilen fotoğraf örnekleri paylaşılmıştı:

vivo X100s, 13 Mayıs'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Aynı lansman, X100s Pro ve X100 Ultra'ya da ev sahipliği yapacak.