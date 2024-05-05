vivo'nun X100 serisine dahil edeceği yeni telefonları X100 Ultra ve X100s'in kamera tasarımları paylaşıldı. Ayrıca kameralarla çekilen bazı fotoğraflar da yayımlandı. İşte profesyonel kamera gibi

vivo amiral gemisi X100 serisine çok yakında yeni cihazlar ekleyecek. X100 Ultra ve X100s olarak adlandırılacak bu cihazlar hakkında son zamanlarda bilgiler geliyordu. Şimdi ise kamera konusunda yeni detaylar geldi.

vivo, her iki telefonun kamera tasarımlarını ve çekilen bazı fotoğrafları paylaştı. Ayrıca X100 Ultra’nın kamerasının özellikleri konusunda da bilgi verildi.

X100 Ultra ve X100s’in kameraları böyle gözükecek:

vivo tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda X100 Ultra’nın arkasında 3’lü yuvarlak kamera kurulumunun yer alacağını görebiliyoruz. Ayrıca telefonun titanyum benzeri gri bir renk seçeneği de bu görselde görülebiliyor.

X100s’de yeşil renk tasarımı karşımıza çıkıyor. Bu cihazda da yuvarlak 3’lü kamera kurulumu görülebiliyor. Cihazların daha önce tanıtılan kardeşleri X100’ün kamerasına benzer bir görünümle geleceğini söyleyebiliriz.

X100 Ultra’da 200 MP telefoto kamera yer alacak

X100 Ultra’da 50 MP’lik ana kamera göreceğiz. Ona 50 MP’lik ultra geniş açılı bir sensör de eşlik edecek. Ancak en çok dikkat çeken kamera, telefoto olacak. Şirketin açıklamalarına göre cihaz, 200 MP’lik Zeiss APO süper telefoto yer alacak.

X100s’in kamera detayları paylaşılmadı. Ancak şimdiye kadar çıkan bilgilerde, 50 MP, 50 MP ve 64 MP’lik arka, 32 MP’lik ön kamera ile geleceği görülmüştü.

Her iki telefonun da mayıs ayı içinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımları gerçekleştiğinde tüm detayları öğreneceğiz.

X100 Ultra ile çekilen bazı fotoğraflar

X100s ile çekilen bazı fotoğraflar